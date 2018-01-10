«لوتاه للتطوير» تستحوذ على مشروع سكني

دبي (الاتحاد)

استحوذت شركة لوتاه لتطوير العقارات، على مشروع سكني جديد في منطقة المدينة العالمية المرحلة 3. وتأتي عملية الاستحواذ الجديدة دعماً لاستراتيجية الشركة لعام 2020، التي تتمحور حول تنمية محفظة الشركة العقارية.

سوف تقوم شركة لوتاه لتطوير العقارات بإتمام الـ40% من العمليات الإنشائية المتبقية من البناية السكنية، التي تشمل التشطيبات النهاية والمرافق المختلفة. هذا وسيتم تسليم البناية السكنية، المكونة من سرداب وطابق أرضي وسبعة طوابق عليا، وإدراجها في السوق العقاري للتأجير في الربع الأول.هذا وسوف تضم بناية «لوتاه ريزيدينس II»، 100 وحدة سكنية تشمل 38 استوديو، و48 شقة بغرفة نوم واحدة، و14 شقة بغرفتي نوم إضافة إلى ناد رياضي حديث ومواقف سيارات مغطاة.