محمد بن راشد: الإمارات حولت السعادة والإيجابية وجودة الحياة إلى ممارسة عملية

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات حولت السعادة والإيجابية وجودة الحياة إلى ممارسة عملية في القطاعات كافة وثقافة مجتمع نبني عليها الأجيال.

وقال سموه، خلال تكريم 60 من خريجي الدفعة الثانية من الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية، إن إعداد أجيال من القادة القادرين على إحداث التغيير الإيجابي في الحكومة والمجتمع توجه رئيسي لدولة الإمارات في تمكين الإنسان وتطوير قدراته وإمكاناته ليشارك بفاعلية في تحقيق رؤانا المستقبلية، مؤكداً سموه أن للرؤساء التنفيذيين دوراً مهماً وعلى عاتقهم مسؤولية تفعيل السعادة وجودة الحياة ونشر هذه الثقافة في جهاتهم وجعلها ممارسة عملية يومية سواء مع المتعاملين أو الموظفين أو المجتمع.وأضاف سموه، أن «حكومة دولة الإمارات أسست لنماذج جديدة في بناء القدرات وتأهيل القيادات التي ستعمل على تطوير مسيرة العمل الحكومي والانتقال بمستويات السعادة وجودة حياة المجتمع إلى أبعاد جديدة.. نؤمن بأن بناء القدرات في مجال السعادة والإيجابية وجودة الحياة عامل مهم وأساسي في نشر الثقافة والوعي وممارستها بشكل عملي في الجهات الحكومية كافة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نثق بقدرات وإمكانات كوادرنا الوطنية، وننتظر من الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 وتوجهات «مئوية الإمارات 2071» .. لتكون الإمارات أفضل دولة وشعبها أسعد الشعوب في العالم».

وشارك في الدورة التدريبية للرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية 60 منتسباً من 48 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وسيعمل الرؤساء التنفيذيون للسعادة والإيجابية على تهيئة بيئة عمل إيجابية وسعيدة داخل الجهات الحكومية وتنسيق الجهود وتطوير وتنفيذ المبادرات الهادفة إلى تحقيق السعادة داخل هذه المؤسسات، وعلى تحقيق أهداف ومحاور البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية.