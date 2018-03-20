محمد بن زايد: الأعمال الإنسانية نهج ثابت وأصيل في سياسة الإمارات

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر، فرق هيئة الهلال الأحمر الإغاثية العاملة في اليمن، يرافقهم الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام ونواب الأمين العام.

وأكد سموه خلال الاستقبال أن الأعمال الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعد نهجاً أصيلاً وثابتاً في سياستها التي تحظى بسجل حافل من المبادرات الإنسانية والخيرية والإغاثية في مختلف مناطق العالم.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «الهلال الأحمر الإماراتية» تجسد هذا النهج في مبادراتها وبرامجها وأعمالها التي تنفذها لدعم الشعوب والدول المحتاجة للعون والمساعدة، وهو يتجلى في الدور الإغاثي والإنساني الذي تقوم به على أرض اليمن الشقيق.

وأشار سموه إلى أن دور دولة الإمارات الإنساني والخيري في اليمن امتداد لتاريخ أخوي مشترك طويل، مشدداً سموه على أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تعزيز دورها ومسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني الشقيق.