المدينة المستدامة تستقبل رئيس تتارستان

دبي (الاتحاد)

استقبلت المدينة المستدامة، أول مجتمع مستدام قيد التشغيل الكامل في الشرق الأوسط، فخامة رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وذلك خلال زيارته الرسمية لدبي.

وقام فخامته بجولة استكشافية في أرجاء المدينة، ورافقه فيها ممثلون رفيعو المستوى من جمهورية تتارستان، كما تمت مناقشة أوجه التعاون المشترك في المستقبل.

وبدأت الزيارة بتقديم نبذة تعريفية عن المدينة المستدامة من «دايموند ديفلوبرز»، تلتها جولة في مرافق المدينة، للتعريف بأبرز مرافقها ومراحل تطويرها.

وقام الرئيس والوفد المرافق له بجولة في التجمعات السكنية والمزرعة والقباب البيولوجية ومركز الفروسية والساحة المركزية في المدينة.

واستمع الوفد لمعلومات شاملة عن التقدم الذي تم إحرازه في المرحلة الثانية من المدينة المستدامة، والتي ستضم عند انتهائها مدرسة فيرجرين المستدامة، فندق «إنديغو» الذي يعمل بالطاقة الشمسية.

وقال فخامة رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان: «لقد سعدنا بالدعوة التي تلقيناها لزيارة المدينة المستدامة، حيث أتيحت لنا فرصة استكشاف نموذج ناجح حول سبل دمج الحلول المستدامة بسهولة في البيئة المبنية، للحفاظ على البيئة، وتعزيز حياة المقيمين فيها». وأضاف: «إننا نعرب عن تقديرنا لطموح هذا المشروع، وما يشتمل عليه من مرافق وخدمات عصرية شاملة للمجتمع».