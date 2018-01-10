المدينة المستدامة تستقبل رئيس تتارستان

دبي (الاتحاد)
استقبلت المدينة المستدامة، أول مجتمع مستدام قيد التشغيل الكامل في الشرق الأوسط، فخامة رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وذلك خلال زيارته الرسمية لدبي.
وقام فخامته بجولة استكشافية في أرجاء المدينة، ورافقه فيها ممثلون رفيعو المستوى من جمهورية تتارستان، كما تمت مناقشة أوجه التعاون المشترك في المستقبل.
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وقام الرئيس والوفد المرافق له بجولة في التجمعات السكنية والمزرعة والقباب البيولوجية ومركز الفروسية والساحة المركزية في المدينة.
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وقال فخامة رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان: «لقد سعدنا بالدعوة التي تلقيناها لزيارة المدينة المستدامة، حيث أتيحت لنا فرصة استكشاف نموذج ناجح حول سبل دمج الحلول المستدامة بسهولة في البيئة المبنية، للحفاظ على البيئة، وتعزيز حياة المقيمين فيها». وأضاف: «إننا نعرب عن تقديرنا لطموح هذا المشروع، وما يشتمل عليه من مرافق وخدمات عصرية شاملة للمجتمع».