الوحدة يعتذر عن عدم إعارة الخديم وناصر إلى دبا الفجيرة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

دخل نادٍ صيني في مفاوضات مع نادي الوحدة لشراء بطاقة البرازيلي دينسلون بيريرا لاعب الوحدة، التي يملكها الأخير حتى نهاية الموسم الحالي. كان «العنابي» قد أبعد اللاعب عن قائمته لعدم الحاجة الفنية لمركزه في «المحور» وإعارته بداية الموسم إلى نادي كروزيرو البرازيلي لستة أشهر انتهت مطلع العام الحالي، ويتدرب اللاعب حالياً مع الوحدة. من جهة أخرى، اعتذر الوحدة عن عدم إعارة اللاعبين ناصر عبد الهادي وطارق الخديم إلى نادي دبا الفجيرة، لحاجة «أصحاب السعادة» للاعبين، خاصة أنه يشارك في الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بجانب دوري أبطال آسيا التي يخوض مباراة الملحق فيها 7 فبراير المقبل مع الفائز من الوحدات الأردني وبنجالور الهندي.

من جهة ثانية، تابع أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم تدريبات «العنابي» أمس الأول، التي شهدت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء النجمين إسماعيل مطر قائد الفريق والنجم التشيلي خورخي فالديفيا اللذين خضعا لتمارين خاصة في صالة الحديد.

وعلق أحمد الرميثي على حضور عضو واحد من اللجنة الرباعية للاجتماع مع لجنة الحكام، على الرغم من أن اللجنة مفوضة من أندية المحترفين، وقال «أولاً يجب ألا تحاول الأندية ضغط على الحكام لمجرد الضغط، ويجب أن نشير إلى التحسن الكبير الذي حدث في مردود قضاة الملاعب في الفترة الأخيرة، وصحيح عندما كانت هناك أخطاء كبيرة حدثت انتقادات من الأندية، لكن في الشهر الأخير لم يشهد أي أخطاء كبيرة أو مؤثرة، والتحسن واضح في المردود العام للحكام، علينا كأندية أن نساعد على تطور ما يحدث حتى يكون الأداء التحكيمي في أفضل حالاته في الفترة المقبلة، ونحن نشيد بالحكام، وبما تقوم به اللجنة للتواصل مع الأندية والارتقاء بالمستوى العام للتحكيم».

وأضاف «علينا أن نصنع حالة من الهدوء للحكام ولجنتهم حتى نشاهد أداء أفضل، وهنا أوجه اللوم إلى أعضاء اللجنة الرباعية الذين لم يحضروا الاجتماع لأن كل طرف يجب أن يقوم بمسؤولياته، وفي اجتماع لجنة دوري المحترفين وأنديتها أخذ موضوع التحكيم جانب كثير من الاجتماع ومن أجل التواصل تم تشكيل اللجنة رباعية من الأندية للجلوس مع لجنة الحكام وشرح موقف الأندية، والاطلاع على ما تقوم به اللجنة من تطوير ورفع توصياته بما يتم من عمل من قبل لجنة الحكام». وقال «للأسف في الموعد المحدد غاب 3 أعضاء من الأربعة أعضاء الذين تم اختيارهم عن هذا الاجتماع، ومع كامل الاحترام، فإن هذه الأندية الأربعة لا تمثل نفسها بل تمثل الـ14 نادياً، وإذا كانت غير مهتمة بالتواصل مع اللجنة، فكان من المفترض أن تعتذر؛ لأن ما حدث عدم جدية مرفوض، ونأمل أن تبحث لجنة دوري المحترفين هذا الموضوع ونطالبها بأن تجلس هي مع لجنة الحكام، وتتواصل مع الحكام وتجلس معهم، وتدعمهم بدل الأندية في ظل وجود عدم جدية من عدد من الأندية في هذا الموضوع».