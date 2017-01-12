المهيري يتصدر جولة افتتاح «الشراع للفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية وحضور الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة «الشراع للإسطبلات»، ومؤسسة بطولة قفز الحواجز للناشئين والمشاريع الإبداعية، انطلقت أمس فعاليات مهرجان الشراع للفروسية من فئة الأربع نجوم على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، واشتمل برنامج اليوم الأول على سبعة أشواط جاءت حافلة بالمتعة والإثارة.

وتصدر الفارس عبدالله حميد المهيري على صهوة «دايرابينو» المنافسة الأولى التي جاءت من جولة واحدة للخيول الصغيرة بمشاركة 24 فارسا وفارسة، وأحرز الفارس علي حمد الكربي المركز الأول في الشوط المخصص للفرسان الجونيرز على صهوة «أمير اوكرانيان» وهو أيضا من جولة واحدة وعلى حواجز بارتفاع 120 سم، ومن كندا فاز الفارس عمر علي الحاج في الشوط الدولي للفرسان الأطفال وشارك فيه بالفرس «ستيلا».

وشهد اليوم الأول للبطولة شوطا للفرسان الناشئين وكانت الصدارة من نصيب الفارس عبدالرحمن أحمد أمين بالجواد «كوراندو 11»، وذهبت صدارة الشوط الخامس للفارس الفرنسي كليمنت بولانقر على صهوة الفرس «لينا زد».

يستمر المهرجان حتى السبت المقبل بمشاركة فرسان محليين ودوليين في قفز الحواجز، حيث يشارك في السباقات 142 فارسا على 300 خيل خاض عدد منهم التحديات في دورة الألعاب الأولمبية، دورة الألعاب الآسيوية، سباق الجائزة الكبرى وكأس العالم، في ما يعتبر أحد أكبر تجمعات الخيول في حفل يقام في الإمارات.