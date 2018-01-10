285 مليار درهم تصرفات عقارات دبي 2017

دبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً عن نتائج تصرفات السوق العقاري في دبي، خلال السنة المنتهية 2017، وأظهر التقرير الرسمي أن إجمالي التصرفات العقارية تجاوز 285 مليار درهم من خلال 69 ألف صفقة عقارية.

وأكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الأرقام التي كشف عنها التقرير لإجمالي للتصرفات، الذي يشمل المبايعات والرهون والعمليات الأخرى، تؤكد حقيقة قوة سوق دبي العقاري، خاصة عند مقارنة العام ذاته مع العامين السابقين 2015 و2016.

وأضاف ابن مجرن: «إن تقرير العام 2017 يبعث برسائل مطمئنة تبشر بدورات متجددة من النمو خلال الأعوام المقبلة، خاصة عندما نأخذ في الحسبان التأسيس لبنية تحتية تسابق العصر في جميع القطاعات، ويعني هذا بالضرورة أن الأرقام تؤكد حقيقة قوة سوق دبي العقاري، وقدرتها على مواصلة نموها من عام لآخر. ومن بين الإشارات الإيجابية التي جاء التقرير زاخراً بها محافظة مواطني الإمارات على صدارتهم الاستثمارية وتنوع قاعدة المستثمرين، ما يعكس جاذبية سوق دبي العقاري في جميع أنحاء العالم».

وجاء في التقرير أيضاً أن التصرفات العقارية للعام 2017 تكون قد حققت زيادة قدرها 6% من حيث العدد، و4% من حيث القيمة، مقارنة بتصرفات العام 2015 البالغة 275.8 مليار درهم، وزيادة قدرها 14% من حيث العدد، و6% من حيث القيمة، مقارنة بالعام 2016 التي بلغ حجم التصرفات فيها 268.7 مليار درهم.