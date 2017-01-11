دبي (الاتحاد)

عينت «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، التي تضم عدداً من الشركات العاملة في مجال الصيرفة والتحويلات المالية، محمد الأنصاري رئيساً جديداً لمجلس إدارتها، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الأوّل للمجموعة في يناير 2017.

وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة المجموعة السابق: «لقد ارتكزت هذه الإدارة على رؤىً متعمقة وخبرة واسعة في القطاع، مما ساعد المجموعة على تنفيذ أجندة أعمالها التي تتمحور حول بناء قطاع صيرفة وتحويل مالي على مستوى العالم ويتسم بالشفافية في دولة الإمارات. وقد لعب أعضاء مجلس الإدارة دوراً رئيسياً في التنسيق مع الهيئات التنظيمية والجهات القانونيّة، فضلاً عن مساهمتهم في تقدّم المجموعة والقطاع عموماً. ويسعدني الترحيب بالأعضاء الجدد للمجلس ورئيسه الجديد، والذين سيواصلون رسم مستقبل ناجح للمجموعة خلال الأعوام القادمة». ويتكوّن مجلس إدارة المجموعة من قادة خبراء على مستوى القطاع، ويمتلكون معرفة واسعة اكتسبوها على مدى سنوات طويلة من خلال شغلهم لمناصب قيادية في الشركات الأعضاء لدى المجموعة. من جانبه، قال محمد الأنصاري، الرئيس الجديد المنتخب لمجلس إدارة المجموعة: «إنه لشرف كبير أن أترأس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، وأنا أتطلع للتعاون مع اللجنة التمثيلية والمجلس للاستفادة من النجاحات التي حققتها الإدارة السابقة. حيث سنعمل جاهدين لترسيخ مكانة المجموعة كمؤسسة قوية تساهم في إضافة قيمة كبيرة للشركات الأعضاء فيها، إضافةً إلى دعم كامل منظومة الصيرفة والتحويلات المالية وإثراءها عبر تطبيق أفضل الممارسات. وسنواصل وضع العملاء في صلب اهتمامنا على مستوى القطاع، كما سنستمر في تطبيق برنامجنا الهادف إلى تعزيز التعاون مع الجهات والهيئات التنظيمية الحكومية».