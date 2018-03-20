معرض الرياض للكتاب يضبط دار نشر تروج لكتب "الإخوان" الإرهابية

ضبط معرض الرياض الدولي للكتاب، اليوم الاثنين، دار نشر تبيع كتبا تروج لفكر تنظيم «جماعة الإخوان المسلمين» الإرهابية.
وقال المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب الدكتور عبدالرحمن العاصم: إن الكتب المخالفة المتواجدة في دار النشر كانت بشكل مخفي، مضيفا في جولة اليوم تم اكتشاف مجموعة من الكتب المخفية في دار نشر وتم التعامل معها وإغلاقها، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
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وأوضح أن المعرض لديه أكثر من 80 مراقبا من إدارة المطبوعات يعملون من الساعة الـ10 صباحا إلى 2 فجرا، ويتجولون على دور النشر للتأكد من معروضاتهم وعدم مخالفتها للأنظمة، مبديا أسفه من تجاوزات بعض أصحاب دور النشر بجلبهم ببعض الكتب المخالفة.
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