معرض الرياض للكتاب يضبط دار نشر تروج لكتب "الإخوان" الإرهابية

أبوظبي (الاتحاد)

ضبط معرض الرياض الدولي للكتاب، اليوم الاثنين، دار نشر تبيع كتبا تروج لفكر تنظيم «جماعة الإخوان المسلمين» الإرهابية.

وقال المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب الدكتور عبدالرحمن العاصم: إن الكتب المخالفة المتواجدة في دار النشر كانت بشكل مخفي، مضيفا في جولة اليوم تم اكتشاف مجموعة من الكتب المخفية في دار نشر وتم التعامل معها وإغلاقها، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأضلف أن أي دار نشر تخالف في معرض الرياض الدولي للكتاب تمنع من المشاركة نهائيا، مبينا أن هناك تنسيق مع معارض الكتب في دول الخليج العربي بحرمان أي دار مخالفة من المشاركة في جميع الدول.

وأوضح أن المعرض لديه أكثر من 80 مراقبا من إدارة المطبوعات يعملون من الساعة الـ10 صباحا إلى 2 فجرا، ويتجولون على دور النشر للتأكد من معروضاتهم وعدم مخالفتها للأنظمة، مبديا أسفه من تجاوزات بعض أصحاب دور النشر بجلبهم ببعض الكتب المخالفة.

وشدد على أن معرض الرياض الدولي للكتاب لا يقبل بوجود أي كتب مخالفة.