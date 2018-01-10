«ماجد الفطيم» تفتتح «ماي سيتي سنتر الظيت» في رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

افتتحت أمس، شركة «ماجد الفطيم»، المركز التجاري «ماي سيتي سنتر الظيت»، المصمم لتلبية متطلبات الأعداد المتزايدة من القاطنين بإمارة رأس الخيمة إلى وجهة متكاملة للتسوق والحياة العصرية والمطاعم.

ويمثل «ماي سيتي سنتر الظيت» أول استثمار تقوم به «ماجد الفطيم» لإطلاق مفهوم مراكز التسوق المجتمعية «ماي سيتي سنتر» بإمارة رأس الخيمة، ويوفر للقاطنين بالإمارة وزوارها أفضل خيارات التسوق والمطاعم والخدمات تحت سقف واحد.

وقال غيث شقير، الرئيس التنفيذي، مراكز التسوق، «ماجد الفطيم العقارية»: «تؤكد ماجد الفطيم بافتتاحها ماي سيتي سنتر الظيت التزامها بإتاحة تجربة التسوق وارتياد المطاعم ذات المعايير العالمية في مناطق المجتمعات متسارعة النمو ببلدان المنطقة، فهو أول وُجهة للتسوق والحياة العصرية تابعة لماجد الفطيم بإمارة رأس الخيمة، ومركز التسوق الأحدث الذي يحمل علامة «ماي سيتي سنتر» بدولة الإمارات العربية المتحدة».

واستثمرت «ماجد الفطيم» 68.5 مليون درهم في تشييد «ماي سيتي سنتر الظيت»، الذي تبلغ مساحته الإجمالية القابلة للتأجير 5494 متراً مربعاً، وهو يحتضن أكثر من 30 علامة عالمية وإقليمية، ويُعدُّ «ماي سيتي سنتر الظيت» ثالث مركز تسوق يحمل علامة «ماي سيتي سنتر» بالإمارات، وهي وجهات تسوق ومطاعم مصمّمة لتلبية احتياجات الأحياء السكنية والتجارية المحيطة بها والمجاورة لها.

ويتميز «ماي سيتي سنتر الظيت» بسهولة الوصول إليه لقربه من شارع الشيخ محمد زايد، وهو وجهة متكاملة لتلبية المتطلبات اليومية إذ يضم «كارفور ماركت» الذي يوفر للمتسوقين المنتجات الطازجة وأصناف الخبز والمستلزمات المنزلية الأساسية، وغيرها الكثير.

وأما خيارات المطاعم فتشمل أول فرع لسلسلة المطاعم الأميركية «بوبايز» بإمارة رأس الخيمة، إلى جانب الوجبات الخفيفة والسريعة من «بليندز أند بروز» و»ماكدونالدز»، وتشمل مطعم «جازبيو» الذي يقدّم تشكيلة واسعة من المأكولات الهندية، ومطعم «حاتم» الذي يقدّم تشكيلة واسعة من المأكولات الإيرانية. ويعزز افتتاح ماي سيتي سنتر الظيت التزام ماجد الفطيم بالاستراتيجية الطموحة التي أعلنت عنها في يونيو 2016 لزيادة استثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بـ30 مليار درهم بحلول عام 2026 لتبلغ 48 مليار درهم.وانسجاماً مع استراتيجية «ماجد الفطيم» في مجال الاستدامة، يتقيّد «ماي سيتي سنتر الظيت» ببروتوكول المباني الخضراء عبر اختيار أساليب ابتكارية وإجراءات تتسم بكفاءة الطاقة، بما في ذلك امتصاص المياه المكثفة من أنظمة تكييف الهواء والتهوية لاستخدامها في أعمال الريّ، وتركيب مصابيح إنارة «ليد» وصنابير مياه متدنية التدفق وموفّرة للمياه.