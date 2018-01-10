«ماجد الفطيم» تفتتح «ماي سيتي سنتر الظيت» في رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)
افتتحت أمس، شركة «ماجد الفطيم»، المركز التجاري «ماي سيتي سنتر الظيت»، المصمم لتلبية متطلبات الأعداد المتزايدة من القاطنين بإمارة رأس الخيمة إلى وجهة متكاملة للتسوق والحياة العصرية والمطاعم.
ويمثل «ماي سيتي سنتر الظيت» أول استثمار تقوم به «ماجد الفطيم» لإطلاق مفهوم مراكز التسوق المجتمعية «ماي سيتي سنتر» بإمارة رأس الخيمة، ويوفر للقاطنين بالإمارة وزوارها أفضل خيارات التسوق والمطاعم والخدمات تحت سقف واحد.
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واستثمرت «ماجد الفطيم» 68.5 مليون درهم في تشييد «ماي سيتي سنتر الظيت»، الذي تبلغ مساحته الإجمالية القابلة للتأجير 5494 متراً مربعاً، وهو يحتضن أكثر من 30 علامة عالمية وإقليمية، ويُعدُّ «ماي سيتي سنتر الظيت» ثالث مركز تسوق يحمل علامة «ماي سيتي سنتر» بالإمارات، وهي وجهات تسوق ومطاعم مصمّمة لتلبية احتياجات الأحياء السكنية والتجارية المحيطة بها والمجاورة لها.
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وأما خيارات المطاعم فتشمل أول فرع لسلسلة المطاعم الأميركية «بوبايز» بإمارة رأس الخيمة، إلى جانب الوجبات الخفيفة والسريعة من «بليندز أند بروز» و»ماكدونالدز»، وتشمل مطعم «جازبيو» الذي يقدّم تشكيلة واسعة من المأكولات الهندية، ومطعم «حاتم» الذي يقدّم تشكيلة واسعة من المأكولات الإيرانية. ويعزز افتتاح ماي سيتي سنتر الظيت التزام ماجد الفطيم بالاستراتيجية الطموحة التي أعلنت عنها في يونيو 2016 لزيادة استثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بـ30 مليار درهم بحلول عام 2026 لتبلغ 48 مليار درهم.وانسجاماً مع استراتيجية «ماجد الفطيم» في مجال الاستدامة، يتقيّد «ماي سيتي سنتر الظيت» ببروتوكول المباني الخضراء عبر اختيار أساليب ابتكارية وإجراءات تتسم بكفاءة الطاقة، بما في ذلك امتصاص المياه المكثفة من أنظمة تكييف الهواء والتهوية لاستخدامها في أعمال الريّ، وتركيب مصابيح إنارة «ليد» وصنابير مياه متدنية التدفق وموفّرة للمياه.