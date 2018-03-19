يوم من سنة

  • الثلاثاء 02 رجب 1439هـ - 20 مارس 2018م

20 مارس

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تاريخ النشر: الثلاثاء 20 مارس 2018

1809

نابليون بونابرت ينتصر على النمساويين في أبسبرغ.

1929

إنشاء جهاز بوليسي لمكافحة المخدرات في مصر، وكان أول جهاز من نوعه في المنطقة.

1934

تركيب أجهزة رادار جديدة في ميناء ألماني صنعها رودولف كونولد. ... المزيد
     
 

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