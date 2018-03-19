20 مارس يوم من سنة



تاريخ النشر: الثلاثاء 20 مارس 2018 1809 نابليون بونابرت ينتصر على النمساويين في أبسبرغ. 1929 إنشاء جهاز بوليسي لمكافحة المخدرات في مصر، وكان أول جهاز من نوعه في المنطقة. 1934 تركيب أجهزة رادار جديدة في ميناء ألماني صنعها رودولف كونولد. ... المزيد