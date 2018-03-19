يوم من سنة

الثلاثاء 02 رجب 1439هـ - 20 مارس 2018م
10 سنوات سجناً وغرامة مليون درهم لخليجي روّج لتنظيمات إرهابية
دي ميستورا: سوريا نحو التقسيم و«داعش» سيعود
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الرئيس الألماني: المسلمون جزء من المجتمع في ألمانيا
داعش يسيطر على حي جنوب دمشق ويكبد قوات النظام 36 قتيلاً
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كتاب إماراتيون يوقعون كتبهم في معرض الرياض الدولي للكتاب
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الأزهر يعلن إطلاق حملة شاملة على الإرهاب والفكر المتطرف من موريتانيا
رئيس الدولة يصدر قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة الملحقة للسنة المالية 2018
مرسوم من رئيس الدولة بتعيين رئيس محكمـة استئناف وقاضيين بالمحاكم الابتدائية الاتحادية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 20 مارس 2018
1809
نابليون بونابرت ينتصر على النمساويين في أبسبرغ.
1929
إنشاء جهاز بوليسي لمكافحة المخدرات في مصر، وكان أول جهاز من نوعه في المنطقة.
1934
تركيب أجهزة رادار جديدة في ميناء ألماني صنعها رودولف كونولد. ...
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