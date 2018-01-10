دبي (الاتحاد)

‬أعلنت «‬طيران ‬الإمارات» ‬و«فلاي ‬دبي» ‬في بيان أمس، عن ‬توفير ‬مزيد ‬من ‬خيارات ‬السفر ‬للعملاء ‬في ‬عام ‬2018، ‬من ‬خلال ‬توسيع ‬نطاق ‬اتفاقية ‬الرمز ‬المشترك ‬بينهما بإضافة ‬وجهتين ‬جديدتين، ‬هما ‬كراكوف ‬في ‬بولندا، ‬ابتداءً ‬من ‬8 ‬أبريل وكاتانيا ‬في ‬إيطاليا، ‬ابتداءً ‬من ‬13 ‬يونيو‬.

‬وتوفر ‬الناقلتان ‬خيارات ‬سفر ‬واسعة ‬النطاق ‬عبر ‬شبكتيهما ‬المتكاملتين، ‬حيث ‬تغطي ‬اتفاقية ‬الرمز ‬المشترك ‬بينهما ‬حالياً ‬81 ‬وجهة.

وسوف ‬يتم ‬الإعلان ‬عن ‬وجهات ‬أخرى ‬في ‬المستقبل.

وكان سريان الاتفاقية قد استهل بالإعلان عن 29 وجهة، وما لبثت الناقلتان أن أعلنتا عن توسيع نطاق شراكتهما لتلبية متطلبات العملاء الذين استفادوا من زيادة عدد الرحلات وإمكانية الوصول إلى وجهات عالمية بتذكرة سفر واحدة، ووصول الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية، ومواصلة السفر بسلاسة عبر دبي، وغير ذلك من الفوائد والمزايا. وقد زاد عدد المسافرين الذين استفادوا من هذه الشراكة، منذ بدء سريانها في 29 أكتوبر 2017 على 165 ألف مسافر.