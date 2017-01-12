1.3 مليار درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراضٍ وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك» في دبي أمس ملياراً و307 ملايين درهم منها 541 مليون درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة نحو 766 مليون درهم. وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن الدائرة سجلت 360 مبايعة منها 191 لأراضٍ بقيمة 266 مليون درهم و169 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 275 مليون درهم. وتقدمت «وادي الصفا 7» على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 18 مليون درهم، فمنطقة «معيصم الأول» بتسجيلها ثلاث مبايعات قيمتها ثلاثة ملايين درهم. وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 114 مليون درهم في منطقة «جبل علي»، تلتها مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة».

بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة «برج خليفة»، تلتها مبايعة بمبلغ 10 ملايين درهم في منطقة «نخلة جميرا». وتصدرت «الخيران الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 31 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، تلتها منطقة «اليلايس 2» بتسجيلها 26 مبايعة بمبلغ 34 مليون درهم. كما شهدت الدائرة تسجيل رهون بقيمة 766 مليون درهم، منها 26 لأراضٍ بمبلغ 702 مليون درهم، و43 رهناً لشقق وفيلات بقيمة 64 مليون درهم كان أهمها في منطقة «المركز التجاري الثانية» بقيمة 367 مليون درهم، وأخرى في منطقة «نايف» بقيمة 87 مليون درهم.