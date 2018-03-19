محمد بن زايد: الألعاب الإقليمية تظاهرة تعزز الروابط الإنسانية عبر بوابة الرياضة

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البحر، أمس، وفد اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص الدولي، يرافقهم تيم شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي، وأيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على آخر مستجدات ومسابقات الألعاب الإقليمية التي تقام حالياً في مدينة أبوظبي، والفعاليات والأنشطة المصاحبة، واستعدادات أبوظبي لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.

وأشاد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالجهود التي يبذلها المسؤولون في الأولمبياد الخاص لإنجاح فعاليات الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، مشيراً إلى أهمية هذه الألعاب التي تمثل تجربة متميزة، وتوفر فرصة مثالية للاستعداد لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

وأثنى سموه على العمل الدؤوب، والتعاون بين مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية، والذي أثمر عن تنظيم حدث متكامل يليق بمكانة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، داعياً الجميع إلى مواصلة بذل الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات مع استضافة الألعاب العالمية في العام المقبل.