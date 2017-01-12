الأسواق المحلية تتماسك أمام عمليات جني أرباح

حاتم فاروق (أبوظبي)

واصلت الأسهم المحلية مسيرة التماسك القوي أمام عمليات جني أرباح تمت خلال جلسة أمس، على عدد من الأسهم المنتقاة، بعدما دعمت تعاملات المستثمرين على الأسهم القيادية مؤشرات الأسواق قبل نهاية الجلسة، فيما عادت أسهم قطاع التأمين للتألق مرة أخرى، مستفيدة من الأخبار الإيجابية التي أعلنتها حكومة دبي بخصوص التأمين الإلزامي، وبدء تطبيق وثيقة التأمين الموحدة للمركبات.

وقاربت قيمة تداولات الأسواق المالية المحلية 1٫4 مليار درهم، فيما تجاوز عدد الأسهم المتداولة، خلال جلسة أمس، نحو 1٫2 مليار سهم من خلال تعامل مستثمري الأسهم المحلية في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية على 13249 صفقة.

واستحوذت أسهم «الإدراج المشترك» مع الأسواق المالية الخليجية، على اهتمام المتعاملين في أسواق الإمارات، خلال جلسة تداول أمس، منها أسهم «هيتس تيلكوم» و«اكتتاب» و«السلام البحرين».

ونجح مؤشر سوق دبي المالي في البقاء فوق مستوى 3700 نقطة، مسجلاً مستوى 3721 نقطة، بعدما تراجع المؤشر بنسبة طفيفة بلغت 0.09%، محققاً قيمة تداول تجاوزت المليار درهم، من خلال تداول أكثر من 1.02 مليار سهم، عبر إبرام 9890 صفقة.