تخريج الدفعة الأولى من برنامج «إينوك» لتطوير المواهب الوطنية

دبي (وام)

أعلنت مجموعة «إينوك» تخريج الدفعة الأولى من المواهب الإماراتية التي شاركت في برنامج مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت» بكليات التقنية العليا للتدريب، المتخصص التقني في قطاع النفط والغاز، فيما سيتم تخريج الدفعة الثانية في يونيو المقبل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج «إينوك» لتنمية الكوادر الوطنية المصمم لتعزيز جهود التوطين، ضمن الشركات التابعة للمجموعة «إينوك»، عن طريق احتضان المواهب والكفاءات الشابة لبناء قوة عاملة ماهرة يمكن الاعتماد عليها للمساهمة بدور فاعل في تعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.

وجاء تخريج أول 15 طالباً من البرنامج في إطار اتفاقية لمدة ثلاث سنوات بين مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت» التابع لكليات التقنية العليا ومجموعة «إينوك»، بهدف تدريب 30 من الطلاب الإماراتيين من خريجي المدارس الثانوية وحاملي الدبلومات الفنية في كل عام.