فوز مزدوج في الطاولة والسلة

أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخب الإرادة الميداليات الفضية والبرونزية في إنجاز مزدوج في فئة الزوجي في كرة الطاولة، وتفوق منتخب السلة على نظيره المصري.

وفاز خالد الشحي بالميدالية الفضية مع نواف الكعبي، زميله من دون إعاقة ذهنية، فيما أحرز محمد الماس من أصحاب الهمم الميدالية البرونزية إلى جانب زميله يوسف الكعبي. وقال خالد: «فخور للغاية بإحراز المركز الثاني في هذه الفئة، وأهدي الفوز لقيادتنا الرشيدة، وأتطلع لإحراز المركز الأول في دورة الألعاب العالمية». من جانبه، قال نواف: «تسهم مشاركتنا في الألعاب الإقليمية في إعدادنا على أفضل نحو للمشاركة في الألعاب العالمية التي تنظمها أبوظبي في 2019».

وفي كرة السلة، عبر اللاعب طلال نوفان، بعد الفوز الذي حققه منتخب الإرادة على منتخب مصر، عن سعادته لتمثيل الدولة على أرض الملعب، وقال: «لقد كانت دورة الألعاب أفضل تجربة ممكنة، وأنا سعيد للغاية للمشاركة مع زملائي في مواجهة لاعبين من مختلف أرجاء العالم». وتابع: «لقد كانت المنافسات قوية، وكان الفارق في مباراتنا مع منتخب مصر صغيراً، ولكننا تمكنا من إحراز الفوز».