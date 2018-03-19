حمدة الحوسني أسرع عداءة في «الألعاب»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت عداءة «منتخب الإرادة» حمدة الحوسني أمس ذهبية سباق 100 متر، لترسخ بذلك مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الرياضيين نجاحاً خلال ألعاب الأولمبياد الخاص، ولم يكن الفوز الذي حققته الشابة البالغة من العمر 29 سنة سهلاً على الإطلاق، وذلك بعدما شهدت منافسة قوية من جانب العداءة البحرينية عايشة السبيعي التي كانت تلاحقها خطوة بخطوة وحلت في المركز الثاني، وتبادلت اللاعبتان موقعيهما على منصة التتويج، وذلك بعدما شهد يوم الأحد الماضي إحراز عايشة ذهبية سباق 200 متر، فيما حصدت حمدة الميدالية الفضية.

وتضيف حمدة هاتين الميداليتين اللتين أحرزتهما خلال الألعاب الإقليمية التاسعة إلى رصيدها الدولي من الميداليات ليرتفع إلى 17 ميدالية، وتتمتع بذلك بأفضلية لتحقيق المزيد من النجاح خلال المنافسات المتبقية، ودورة الألعاب العالمية التي تستضيفها أبوظبي العام المقبل. وقالت حمدة الحوسني: أتطلع الآن لإحراز ذهبية سباق 4 X 100 تتابع الذي يقام اليوم، فيما عبرت زعفران، والدة حمدة، عن سعادتها بالإنجاز الذي حققته ابنتها وعودتها إلى سكة الانتصارات، وقالت: تمكنت حمدة منذ عام 2008، من إحراز العديد من الميداليات الذهبية في السباقات التي خاضتها، وبعد فوزها بالميدالية الفضية في سباق 200 متر، عادت إلى التتويج بالذهبية في سباق 100 متر.

وأضافت: نتشارك أنا وحمدة كل لحظة معاً، سواء أكانت سعيدة أم حزينة، ونحن فخورون بتحقيق الفوز، وعندما يكون السباق في مواجهة العداءة البحرينية، فليس مهماً من هو الفائز، طالما أن الذهب سيكون لمنطقة الخليج.

ويعود نجاح حمدة على مسار السباق إلى تعلقها الكبير وحبها للرياضة بشكل عام، والجري على وجه الخصوص، وقالت الشابة التي تتدرب ساعتين يومياً: «أحب ممارسة الجري واستمتع بها، وذلك لأنني لا أحب أن أبقى ساكنة، فأنا مفعمة بالنشاط». وأضافت: «هذا ما أحبه فيما يتعلق بالجري، فعندما أجلس لفترة طويلة، أشعر وكأن هناك ألماً في ساقيّ وذلك لأنني أريد أن أمارس الجري».