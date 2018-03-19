عبد المجيد.. «اضحك تطلع الصورة حلوة»

أبوظبي (الاتحاد)
وسط حالة انشغال الجميع في المركز الإعلامي بعملهم، يظهر أمام الجميع المصري محمد عبد المجيد بكاميرته يطلب اتخاذ وضعية جيدة، وكأن لسان حاله يقول «اضحك تطلع الصورة حلوة»، إنه حالة خاصة فهو يحمل سجلا مميزا في الأولمبياد الخاص بمشاركته وإنجازاته العالمية.
تعكس حالة محمد عبد المجيد المنسجم مع محيطه والساعي إلى التألق الهدف الأسمى من الأولمبياد الخاص ألا وهو دمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية مع المجتمع ومنحهم فرصة تقديم إبداعاتهم، حيث يتمتع محمد عبد المجيد بحس إنساني عال وقدرات تقنية مميزة في طريقة حمل الكاميرا أو تعامله مع الآخرين ودعوتهم لالتقاط الصور.
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وقال: بدأت مزاولة النشاط الرياضي في سن مبكرة برعاية كبيرة من العائلة، مشيراً إلى أنه مارس الفروسية في عمر السابعة والحال ينسحب على السباحة والبولينج.
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ووصف عبد المجيد مواطنه النجم المصري محمد صلاح بالمثل الأعلى لكل الرياضيين والنجم الذي لا يشق له غبار، مؤكداً أن سعادته تكون كبيرة دائماً عندما يتابع مبارياته في الدوري الإنجليزي، متمنياً أن يحظى بفرصة متابعة مباريات المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم المقبلة ورؤية محمد صلاح يتألق وسط نجوم المنتخبات المنافسة وأن يصنع التاريخ في المونديال.