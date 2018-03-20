النعيمي: احترافية كبيرة

أكد محمد النعيمي على وجود حالة من الرضى الكبير بما تقدمه الإمارات على صعيد تنظيم دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، وهو الأمر الذي لمسه الجميع من خلال انطباعات الوفود المشاركة في هذا الحدث الرياضي الإنساني المهم. وشدد النعيمي على أن التنظيم الرائع لهذا الحدث يدل على ما تتمتع به الدولة من قدرات كبيرة واحترافية الكوادر والتي ساهمت في إقامة الفعاليات بشكل سلس ودون أي معيقات تذكر.

ووصف النعيمي الذي شارك في تتويج فعاليات السباحة، الألعاب الإقليمية بأنها احتفال ومهرجان إنساني بعيد عن النواحي التنافسية، إذ لمس الجميع مشاعر الفرحة الغامرة التي عمت المشاركين من أصحاب الهمم الذين لا يتنافسون فيما بينهم بحسب المفهوم الرياضي المتعارف عليه بل هم يحتفلون مع بعضهم البعض ويعيشون أجواء من البهجة والسعادة الرائعة وهي الرسالة العظيمة التي يوجهها لاعبو الأولمبياد الخاص إلى الجميع حتى باتوا أشبه بالقدوة في قدرتهم على خوض التحديات وعطائهم الموصول الدائم.