«القوى» في القمة والدراجات تواصل معانقة الذهب

أمين الدوبلي - عبد الله القواسمة (أبوظبي)

واصل لاعبو الوفد الإماراتي، المشارك في دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، حصد الميداليات في اليوم الثاني من منافسات الدورة أمس، ونجح الأبطال في إضافة 51 ميدالية إلى رصيدهم الذي حققوه في اليوم الأول، والذي وصل إلى 45 ميدالية، ليرتفع عدد الميداليات 96 ميدالية.

وكانت ألعاب القوى هي منجم الذهب لبعثة الإمارات، حيث حلقت في القمة برصيد 5 ذهبيات، و3 فضيات وبرونزية، فيما واصلت الدراجات التحليق في سماء الدورة محققة 4 ذهبيات، وفضيتين، فيها، بينما كانت حصيلة تنس الطاولة فضية وبرونزية، والفروسية فضيتين وبرونزيتين، والجمباز ذهبية، و3 برونزيات، والسباحة ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، والبولينج ذهبية وفضية، والبوتشي 4 فضيات، ورفعات القوة ميدالية واحدة ذهبية، و4 فضيات و8 برونزيات.

أقيمت مراسم التتويج في أكثر من منصة أمس في كل من ملاعب جامعة نيويورك، ونادي ضباط القوات المسلحة، ونادي الفرسان، وحضرها عدد من المسؤولين، تقدمهم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومحمد النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد وعضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص.

من ناحيته، أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي أن استضافة أبوظبي لدورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص تعكس النجاحات الكبيرة التي حققها كل من سعى للحصول على حق التنظيم وإقناع العالم بالملف الذي تقدمت به الدولة.