«سامسونج»: التحول الذكي في الإمارات يدعم نمو الطلب على الهواتف الذكية

يوسف العربي (دبي)

أكدت شركة «سامسونج» أن سوق الهواتف المتحركة في الإمارات لايزال بعيداً عن مرحلة التشبع، وقادراً على مواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، مستفيداً من تحول المستخدمين السريع نحو الأجهزة الذكية التي تتوافر حالياً بتقنيات عالية وأسعار معقولة.

وقال طارق صباغ، رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في شركة «سامسونج» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس للإعلان عن إطلاق الإصدار الجديد من هواتف «Galaxy A» «جلاكسي إيه»، إن تقدم مسيرة التحول الذكي في الجهات الحكومية والخاصة في الإمارات، جعل المستخدم أكثر حرصاً على اقتناء الهواتف الذكية بعد أن بات قادراً على إنجاز جميع معاملاته عبرها من دون الحاجة إلى الكمبيوتر الشخصي أو الأجهزة اللوحية.

ولفت صباغ، إلى أن الحصة السوقية لشركة «سامسونج» في الإمارات بلغت نحو 44% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الدولة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2016 وفق بيانات GFK للأبحاث.

وأضاف أن إطلاق الإصدار الجديد من هواتف «جلاكسي إيه» يأتي في إطار حرص الشركة على تعظيم حصتها في مجال الهواتف المتوسطة السعر 1100 إلى 1800 درهم، والتي تناسب شريحة كبيرة من المستخدمين الذين يتطلعون إلى أجهزة تتضمن أحدث التقنيات بأسعار معقولة.