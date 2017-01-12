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تستحوذ على 44% من مبيعات السوق المحلية

«سامسونج»: التحول الذكي في الإمارات يدعم نمو الطلب على الهواتف الذكية
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تاريخ النشر: الخميس 12 يناير 2017

يوسف العربي (دبي)

أكدت شركة «سامسونج» أن سوق الهواتف المتحركة في الإمارات لايزال بعيداً عن مرحلة التشبع، وقادراً على مواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، مستفيداً من تحول المستخدمين السريع نحو الأجهزة الذكية التي تتوافر حالياً بتقنيات عالية وأسعار معقولة.

وقال طارق صباغ، رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في شركة «سامسونج» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس للإعلان عن إطلاق الإصدار الجديد من هواتف «Galaxy A» «جلاكسي إيه»، إن تقدم مسيرة التحول الذكي في الجهات الحكومية والخاصة في الإمارات، جعل المستخدم أكثر حرصاً على اقتناء الهواتف الذكية بعد أن بات قادراً على إنجاز جميع معاملاته عبرها من دون الحاجة إلى الكمبيوتر الشخصي أو الأجهزة اللوحية.

ولفت صباغ، إلى أن الحصة السوقية لشركة «سامسونج» في الإمارات بلغت نحو 44% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الدولة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2016 وفق بيانات GFK للأبحاث.

وأضاف أن إطلاق الإصدار الجديد من هواتف «جلاكسي إيه» يأتي في إطار حرص الشركة على تعظيم حصتها في مجال الهواتف المتوسطة السعر 1100 إلى 1800 درهم، والتي تناسب شريحة كبيرة من المستخدمين الذين يتطلعون إلى أجهزة تتضمن أحدث التقنيات بأسعار معقولة.

وقال صباغ، إن حصة «سامسونج» في فئة الهواتف متوسطة السعر تبلغ نحو 55% من سوق الإمارات، مقابل 16% لشركة منافسة جاءت في المرتبة الثانية على هذا الصعيد، وفق بيانات GFK للأبحاث. وأضاف صباغ، أن الطلب على هواتف «جلاكسي إيه» من سامسونج زاد بأكثر من 10% خلال العام 2016، متوقعاً أن تصل نسبة نمو الطلب على الإصدار الجديد من هذا النوع من الهواتف إلى نحو 20%، مقارنة بالإصدار السابق نتيجة إضافة العديد من التقنيات الجديدة للإصدار الحديث، فضلا عن التحسينات الكبيرة في جودة الكاميرا الأمامية والخلفية. ... المزيد
     
 

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