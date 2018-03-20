العامري: حافز لـ «أبوظبي 2019»

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز خليفة أحمد العامري، لاعب منتحبنا للتزلج، 3 ميداليات، وكان أسعد الحضور على منصة التتويج، حيث أكد أنه فخور برفع علم الإمارات على منصات التتويج، وأنه عاش لحظات خيالية لم يكن يتوقعها، وأن كل لحظات وساعات وأيام التعب في الاستعداد ذهبت بمجرد صعود منصة التتويج، وحلت محلها لحظات بمشاعر المجد، والسعادة والتميز.

وقال: هذا الإنجاز الذي حققته سوف يكون أكبر حافز لي من أجل تحقيق إنجاز أكبر في دورة الألعاب العالمية المقبلة في مارس من عام 2019، وأعتبر نفسي في مهمة إعداد من الآن وحتى موعد هذه الدورة.