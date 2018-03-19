شما المزروعي: «الأولمبياد الخاص» مدرسة القلب في الحياة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، أن الإمارات تدعم كل أصحاب الهمم منذ زمن بعيد، خصوصاً من ذوي الإعاقة الذهنية، وسبق أن استضافت أكثر من حدث رياضي دولي لهذه الفئة في دبي وأبوظبي، مشيرة إلى أن زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للبطولة، دافع لأعضاء فريق العمل واللجان الفرعية المنضوية تحت اللجنة المنظمة العليا برئاسة معالي محمد عبد الله الجنيبي، وأيضاً حافز كبير لكل فئات المجتمع للتعامل بإيجابية مع أصحاب الهمم، ورسالة مهمة بأن نؤمن بقدرات أبناء الإمارات، وأن نوفر لهم أفضل بيئة تحتضن إبداعاتهم.

وأضافت معاليها: كلنا نذهب إلى المدرسة ونتعلم، موضحة أن الأولمبياد الخاص مدرسة، وعندما تقترب منها فإنها مدرسة القلب والحياة، ونحن نتعلم الكثير من القيم من هذا العالم البسيط والطيب والهادئ، وكل شاب وشابة قابلته من المتطوعين وسألته عن شعوره قال: لقد تغيرنا بشكل كامل في نظرتنا للمجتمع والحياة والأولويات، واستفدنا الكثير من هذه الفئة، وأقول إننا فخورون بالتعاون مع كل المنظمات الدولية المعنية بالأولمبياد الخاص لنشر رسالة الإمارات، وغرس قيم والدنا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، القائد والمؤسس، طيب الله ثراه.

وقالت معاليها: الحدث رسالة أيضاً لنا بأن نتعاون مع كل الأندية والمؤسسات والمنظمات التي تقدم الخدمات لهذه الفئة الغالية علينا جميعاً، لأن الإمارات تسخر كل شيء تمتلكه لفعل الخير، وهذه الدورة ما هي إلا منصة لنشر الخير في المجتمعات، وتحديداً لهذه الفئة التي تستحق كل الدعم والمساندة، والإمارات تحرص دائماً على نشر التسامح والمحبة بين دول العالم من خلال استضافتها للأحداث الرياضية وغير الرياضية.

وتابعت معاليها: دور المتطوعين من الشباب والشابات رائد ومبهر، ومدهش أيضاً، وهو لا يخفى على أحد لكون هذه الفئة تحتاج إلى أعداد كبيرة من المتطوعين لتقديم الخدمات لهم منذ وصولهم للدولة، وفي مقرات الإقامة وتنقلاتهم وتدريباتهم ومشاركتهم في المباريات والمنافسات الرسمية، متوجهة بالشكر والتقدير والعرفان للمتطوعين المنتمين لجهاز الخدمة الوطنية والمدارس والجامعات.

وأوضحت معاليها أن مثل هذه الأحداث تعد منبراً مهماً، وهي نقطة على طريق استراتيجية الإمارات لتمكين أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن الإمارات تمكن مواطنيها في كل الشرائح، ولا تهمل شريحة أصحاب الهمم، والألعاب الإقليمية نقطة على الطريق، ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص العام المقبل، خطوة على الطريق أيضاً، ولدينا تركيز لتسخير كل طاقاتنا في توفير منظومة شاملة لتوفير كل الخدمات لهذه الفئة، والآن لدينا مؤسسة الأولمبياد الإماراتي الخاص برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان لتوفير المظلة الكاملة لاحتواء أصحاب الهمم.

وأشارت معاليها إلى أن فريق العمل بقيادة معالي محمد عبد الله الجنيبي، يقدم نموذجاً استثنائياً في التنظيم والتكامل في الأدوار والرؤية الشاملة لأي فكرة، وهو فريق العمل المبهر، ويقدم جهداً جباراً في تمكين أصحاب الهمم، وأنا سعيدة جداً بالمحاضرات الصحية والقمة الشبابية على هامش البطولة، وفي ظني أن الدورة منصة لكل راغب في الاقتراب من فئة الإعاقة الذهنية من أي جانب، وكل من يحضر سوف يعود بفوائد لا تحصى ولا تعد، ويجب أن نسلط الضوء أكثر على مثل هذه الأنشطة والفعاليات، لتأخذ ما تستحقه من اهتمام من كل شرائح المجتمع.