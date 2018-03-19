زيارة حمدان بن محمد تسعد لاعبي وجماهير ألعاب الأولمبياد الإقليمي

أمين الدوبلي (أبوظبي)

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صباح أمس، فعاليات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص المقامة في أبوظبي، وذلك بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

واستهل سمو ولي عهد دبي جولته في فعاليات الدورة بمتابعة جانب من منافسات كرة السلة بين منتخبي الإمارات ومصر، ثم زار القاعات التي تضم مسابقات تنس الطاولة وتنس الريشة وكرة الطائرة، وشاهد عدداً من منافساتها، وتوقف سموه عند مجموعة من الأنشطة والفعاليات في قاعة الرياضيين الأصحاء التي تضم العروض الخاصة بالصحة، والعناية بالنظر، واللياقة العامة، والتي يقدمها نخبة من المختصين بطابع عصري ومرح للرياضيين المشاركين في الدورة ولضيوف وزوار موقع الحدث.

رافق سموه خلال الزيارة، معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، ومعالي محمد بن عبد الله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، وبيتر ويلر، الرئيس التنفيذي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وعدد من المسؤولين.

وعاشت ملاعب وصالات الدورة أجواء حماسية ومثالية، غلفتها السعادة، وعانقتها الفرحة، بزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث استقبلته الجماهير في مدرجات ملعب كرة السلة بالتصفيق، واستجاب سموه لطلب عدد من اللاعبين التقاط الصور التذكارية معهم، ومع أعضاء الجهاز الفني، واستمع لشرح تفصيلي عن الدورة من معالي محمد عبد الله الجنيبي، وعن الفعاليات المقامة على هامشها، ومنها قمة الشباب، والمنصة الصحية، ومدى تأثير هذه الدورة على المساهمة في تثقيف المجتمع بطرق وآليات التعامل مع هذه الفئة، والتيسير على إدماجهم في المجتمع، ومدى تأثير الرياضة على تطوير سلوك أصحاب الهمم، وكذلك التفاعل الكبير من كل المشاركين في الدورة مع الخدمات المقدمة لهم من جهة، وعلى المنافسات التي تقام في أفضل أجواء تنافسية وإنسانية من جهة أخرى.