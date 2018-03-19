المري.. شغف البولينج يمنح «فخر الذهب» لوالدته

أبوظبي (الاتحاد)
تشعر أم صالح بالفخر في كل مرة ترى ابنها صالح يمارس لعبة البولينج، ويتمكن من إسقاط الأهداف في نهاية المسار، وفي كل مرة يمارس صالح فيها اللعبة، فإنه يؤكد على تفوقه على منافسيه، كما أن الشاب البالغ من العمر 24 سنة متعلق باللعبة بشدة، ويمتلك رقما مذهلًا من عدد الانتصارات والمرات التي تمكن فيها من إسقاط كامل الأهداف.
ولكن الأمر الأكثر أهمية، كما تقول أم صالح، هو التغيير الإيجابي الهائل في شخصية صالح منذ اكتشاف حبه لهذه الرياضة، ومشاركته في المنافسات على المستوى العالمي في بطولات الأولمبياد الخاص، وقالت: لقد أثرت لعبة البولينج على جوانب عديدة من حياة صالح، كما أنه أصبح أكثر حماساً وثقة، وباعتبار أن البطولة تقام في أبوظبي، فقد تملكته رغبة كبيرة لإحراز الفوز في بلده.
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وكان صالح قد بدأ بممارسة هذه اللعبة في 2010، وبعد عام، بدأ بالمشاركة لأول مرة في منافسات الأولمبياد الخاص في أثينا، التي أحرز فيها ميداليتين ذهبيتين.
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وأضافت: إنه يعتمد على نفسه على الدوام، وفي مرة شعر بالمرض، فما كان منه إلا أن ذهب لزيارة الطبيب بنفسه برفقة السائق، موضحة أنه يهتم بعائلته كثيراً، والجميع يتعامل معه باعتباره شخصاً طبيعياً بعمره الحقيقي، ولا نتعامل معه بطريقة خاصة أبداً، كما أنه يلقى كل الدعم من إخوته ووالده، ولا يشعر على الإطلاق بأنه أقل من الآخرين.