«الألعاب الإقليمية» تعيش التألق بالمشاعر الدافئة والتنظيم الرائع

عبد الله القواسمة (أبوظبي)

قدم الدكتور تيموثي شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي، تجربة رائدة في رعاية أصحاب الهمم، فهو نجل يونيس كنيدي شرايفر مؤسسة هذه الحركة العالمية الكبيرة، كما أنه أحد كبار الباحثين في القضايا التي تخص ذوي الإعاقة الذهنية وله قصص ملهمة على صعيدها.

شرايفر يعيش أحداث دورة الألعاب الإقليمية التاسعة بكل تفاصيلها بتواجده في الملاعب، وقد حرص على تقديم انطباعاته عن هذا الحدث الإنساني ورؤيته لمستقبل حركة الأولمبياد الخاص، حيث أنظار العالم متجهة في الوقت الحالي إلى أبوظبي التي من المنتظر أن تستضيف دورة الألعاب العالمية العام المقبل.

وأكد شرايفر لـ«الاتحاد» أن الألعاب الإقليمية التي تقام في أبوظبي تتمتع بمقومات النجاح المنشود كافة، من تنظيم وتفاعل ومشاعر دافئة، ما يلهم الألعاب والمشاركين فيها، وتقدم وإشعاعاً يعزز الأمل في نفوس الجميع، حيث إن البنية التحتية متميزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في حين أن الحدث يحظى بأقصى أشكال الدعم من قبل القيادة الرشيدة في الإمارات، مما انعكس على الأجواء التنظيمية وأعداد المتطوعين الذين يشكلون العماد الرئيسي لإنجاح أي حدث إقليمي أو عالمي يتعلق بالأولمبياد الخاص، إلى جانب الدعم الكبير من قبل أبناء الإمارات الذين يقدمون دعمهم دائماً لرعاية هذه الفئة لكي تقبل على الحياة وتتحدى الظروف التي فرضت عليها.

وأضاف: لقد رأيت أشكال الدعم كافة للأولمبياد الخاص في أبوظبي وهو ما يؤكد على أن الإمارات ستكون على موعد مع صناعة التاريخ في الألعاب العالمية المقبلة التي ستجذب أنظار العالم أجمع بوصفها إحدى الدول الرائدة في رعاية ذوي الإعاقة الذهنية.