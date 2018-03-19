أعضاء الوفد الجزائري: العاصمة أبهرت الجميع بتنظيم رائع

أبوظبي (الاتحاد)

62 لاعباً قوام بعثة الأولمبياد الخاص الجزائري التي حظيت باستقبال دافئ وكبير من قبل المتطوعين والمنظمين منذ لحظة وصولها العاصمة أبوظبي، حيث توقفت «الاتحاد» مع أربعة من أعضاء هذا الوفد هم المرافقون عبدالرزاق قفاز وزيرابيب رانيا واللاعبتين ناديا علالو ورميثة زروقي.

بداية أكد قفاز أن المشاركة في أية ألعاب خاصة بالأولمبياد الخاص عادة ما تتركز فيها المشاركة على النواحي الإنسانية التي من شأنها تعزيز التآخي بين كافة اللاعبين والمدربين والقيادات الرياضية المشاركة، لافتاً إلى أن الأجواء في أبوظبي بمثابة تربة خصبة لزيادة الاهتمام بذوي الإعاقة الذهنية ومدهم بمزيد من الخبرات والطاقات الإيجابية، مشيراً إلى أن الأولمبياد الخاص الجزائري تتركز رسالته على نسج أواصر التعاون مع كافة الدول بلا استثناء.

ولم تخف أيضاً المرافقة الجزائرية زيرابيب سعادتها للتواجد في أبوظبي للمرة الأولى، لافتة إلى أنها كانت واثقة بأن العاصمة ستبهرها بتنظيم الألعاب الإقليمية التاسعة سواء في حفل الافتتاح الرائع أو من خلال التنظيم اليومي للأحداث والفعاليات والعدد الهائل من المتطوعين الذين يقفون خلف النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة على هذا الصعيد.

أما اللاعبة الجزائرية ناديا التي تمارس لعبة تنس الطاولة فقد عبرت عن سعادتها وحرصها الكبير على الفوز بالميدالية الذهبية، وأشادت بمقر الإقامة وحرص المنظمين على توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام بها ولزميلاتها في المنتخب.