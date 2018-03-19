أبوظبي تكتب التاريخ بمشاركة 429 لاعبة في النسخة التاسعة

أسامة أحمد (دبي)

كتبت أبوظبي التاريخ في مشاركة الفتيات بالنسخة التاسعة للألعاب الإقليمية منذ تدشين هذا الحدث عام 1999، حيث تتواجد في النسخة الحالية التي تتزامن مع عام المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 429 لاعبة من 29 دولة تحت إشراف 168 مدربة. ولا يختلف اثنان على أن المرأة الإماراتية تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، مما أهلها لتحقيق العديد من الطموحات وتسعى للسير على المشهد نفسه في جميع المشاركات من أجل تحقيق المزيد من النجاحات، خصوصاً في ظل الدعم الكبير الذي تجده من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وسموها بمثابة معين لا ينضب وكتاب سطوره من ذهب يجب أن تطلع عليه كل فتاة إماراتية كي تتعلم منه وتنهل من دروسه. و«فتاة الإمارات» تحت قيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تؤمن أنه لا يوجد مستحيل، لأن كل الأفكار قابلة للتحقيق على أرض الواقع، كما أنها جديرة بحمل راية الإبداع والتفوق في كل قطاع، لاسيما الرياضة وتتطلع للوصول إلى أعلى المستويات ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في جميع المحافل القارية والدولية، وتبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق طموحاتها المطلوبة في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده المرأة الإماراتية من القيادة الرشيدة.

وقد أعربت تالة الرمحي عضو مجلس إدارة مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي مدير الاستراتيجية لدورة الألعاب العالمية الصيفية 2019 عن فخرها واعتزازها بمشاركة الفتيات في الأولمبياد الخاص الإماراتي، وهي ثمرة دعم سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، مما يعزز مكانة فتاة الإمارات في خريطة الرياضة ورفع راية «أصحاب الهمم» لتحقيق طموحاتهم المطلوبة في جميع المحافل القارية والدولية.

وأشارت تالة إلى أن الحضور القياسي ومشاركة الفتيات بصفة عامة في هذا الحدث المهم قوة دفع كبيرة للرياضية الإماراتية لترك بصمة جديدة على الصعد كافة وتعزيز دور الإمارات في السياسة العالمية للاندماج.

وأكدت أن الألعاب الإقليمية تعد بكل المقاييس محطة مهمة لأبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظراً للدمج الكامل لأصحاب الهمم في كل المجالات في الرياضة والصحة والتعليم وغيرها وقالت: «من الناحية الإستراتيجية نسعى للاستفادة من السياسات والمبادرات وتفعيل مبدأ مشاركة الجميع ودمج أصحاب الهمم في المجتمع عبر العديد من المبادرات التي يكون لها المردود الإيجابي على مسيرة «الأولمبياد الخاص» في العالم، خصوصاً أن ملف أبوظبي ركز على إحداث تغيير حقيقي لا يمتد لمدة استضافة الألعاب، بل لأعوام عدة من أجل أن تحقق هذه التظاهرة العالمية المرتقبة الأهداف المنشودة في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده من القيادة الرشيدة بعد أن تبوأت رياضة أصحاب الهمم مكانة مرموقة على الخريطة العالمية.