أبوظبي تستضيف الدورة الخامسة لمعرض إيكو ويست

أبوظبي (وام)

تستضيف أبوظبي الدورة الخامسة من معرض «إيكو ويست» الذي ستركز أجندته هذا العام على النهوض بسبل إدارة النفايات بطرق مستدامة، وإعادة التدوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» المعرض الذي ينطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري في إطار شراكة استراتيجية مع مركز إدارة النفايات - أبوظبي «تدوير» ضمن أسبوع أبوظبي السنوي للاستدامة.

ويتناول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في كلمته الافتتاحية دور إدارة النفايات في توفير بيئات مستدامة.

وكشف المهندس سعيد المحيربي المدير العام بالإنابة لمركز تدوير خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقد أمس في فندق سانت رجينست عن خطط المركز لإبرام عقود في عدد من المشاريع المتميزة خلال المعرض، مشيراً إلى أن من أبرز هذه المشاريع عقد استخلاص وحرق انبعاث غاز الميثان من موقع مكب الظفرة، ومشروع استثمار لإنشاء مصنع إعادة تدوير زيوت الطهي المستعملة، ومشروع استثمار لإدارة ومعالجة النفايات الطبية والخطرة في منطقة العين، إضافة إلى مشروع استثمار لإدارة ومعالجة النفايات الطبية والخطرة في أبوظبي ومنطقة الظفرة.

كما يعقد تدوير عدداً من الندوات اليومية خلال المعرض، حيث ستتم خلالها مناقشة مجموعة من القضايا ذات الصلة بإدارة النفايات، منها سبل تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة المستدامة للنفايات والسلال الذكية للنفايات، وحلول تحويل النفايات إلى طاقة، وبرنامج «تدوير» لتوعية الطلبة.من جانبه، قال ناجي الحداد، مدير إيكو ويست: «إن المعرض يجمع أكثر من 6900 زائر من 71 دولة مع مشاركة قوية من الجهات العارضة من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».