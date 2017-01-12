«الاتحاد للطيران»: مباحثات الحصول على قرض.. «شائعات»

حاتم فاروق (أبوظبي)

نفت شركة «الاتحاد للطيران» ما تناقلته وسائل الإعلام حول مباحثات تجريها مع بنوك عالمية ومحلية لجمع 2.6 مليار دولار (9.54 مليار درهم) على شكل قروض لتمويل صفقة تسلّم طائرات، بحسب المتحدّث باسم «الاتحاد للطيران»، الذي أكد أن ما نشر لا يتعدى كونه شائعات ليس لها أساس من الصحة. وقال المتحدث لـ«الاتحاد»: «من جهتنا لا نُعلّق على الشائعات التي لا أساس لها من الصحة».

وكانت وكالات الأنباء العالمية قد تناقلت نبأ عن مساعي «الاتحاد للطيران» لجمع ملياري دولار على هيئة قرض لمدة 12 عاماً لتمويل صفقة شراء 10 طائرات من طراز «إيرباص دريملاينر»، وتمويل آخر بقيمة 600 مليون دولار لشراء طائرتي إيرباص من طراز «إيه 380 سوبر جامبو». وكانت آخر اتفاقية تمويل نجحت «الاتحاد للطيران» في إبرامها خلال عام 2015 بقيمة 700 مليون دولار لتمويل التوسع لشركة الطيران وشركة الاتحاد لخدمات المطار التابعة لها، إلى جانب خمسة من سبعة شركاء بالحصص لـ«الاتحاد للطيران» داخل «شركاء الاتحاد للطيران». وفازت هذه الاتفاقية بجائزة «الصفقة المبتكرة للعام» من مجلة آيرفايننس جورنال، وجائزة «السندات الناشئة للعام على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» من مجلة «إنترناشونال فايننسنغ ريفيو» المتخصصة في معلومات الأسواق، وجائزة «صفقة تمويل الديون للعام على مستوى الشرق الأوسط» من جانب جلوبال ترانسبورت فايننس.

وسجلت شركة «الاتحاد للطيران»، العام الماضي أقوى نتائج مالية سنوية لها منذ انطلاقها، وذلك بأرباح صافية بلغت 103 ملايين دولار، وعائدات بقيمة 9.02 مليار دولار. وارتفعت العائدات قبل احتساب الفائدة والضرائب لتصل إلى 259 مليون دولار، والعائدات قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك والاهتلاك والإيجار إلى 1.4 مليار دولار، بما يعادل نحو 16% من العائدات الإجمالية.