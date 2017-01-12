«المجلس الأطلسي» يعقد المنتدى السنوي في أبوظبي للمرة الأولى

حوار - بسام عبد السميع

يناقش «منتدى الطاقة العالمي للمجلس الطلسي»، الذي تستضيفه أبوظبي اليوم للمرة الأولى في منطقة الخليج، قضايا أساسية، تتضمن «تداعيات نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية على الأمن وقطاع الطاقة عالمياً»، و«تطورات الطلب على سوق النفط والغاز، وأحدث التقنيات في قطاع الطاقة في ظل التحولات الحاصلة في هذا القطاع» و«التغير المناخي»، «ملامح أسواق الطاقة»، و«أمن الطاقة» و«الترابط بين الطاقة والمياه»، بحسب الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة.

وقال النيادي في حوار مع «الاتحاد» أمس، «يشكل المنتدى منصة مثالية لإجراء مناقشات بناءة حول التوجهات التي شهدتها أسواق الطاقة مؤخراً وتأثيرها على القطاع، وبحث سبل التعاون المشترك مع القطاعين العام والخاص، وتحديد أجندة الطاقة لعام 2017 لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتحقيق التنمية المستدامة».

وأضاف، «يعد المنتدى فرصة لإطلاع المشاركين على استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تعد استراتيجية الطاقة 2050، الأولى من نوعها، وتحفز النمو الاقتصادي، وتساهم في تقليل الاستهلاك، ويمثل اعتمادها بداية انطلاقة لاستدامة قطاع الطاقة في الإمارات».

ويعقد منتدى الطاقة العالمي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وينظمه المجلس الأطلسي الأميركي «المؤسسة البحثية ومقرها واشنطن»، بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركات بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«مبادلة» و«آيبيك» و«مصدر».