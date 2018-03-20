«الاتحاد» تختار تشكيلة الأسبوع

منير رحومة (دبي)

شهدت «الجولة 19» دخول العديد من اللاعبين للمرة الأولى في تشكيلة الأسبوع خلال الموسم، مقابل اختفاء عدد من النجوم. وبالنسبة لمركز الحراسة، أثبت عادل الحوسني لاعب الشارقة المرحلة الإيجابية التي يمر بها، بعد أن انسجم مع فريقه وتأقلم مع الأجواء، وأصبح مصدر أمان بالنسبة لزملائه، وأسهم بقدر كبير في النتائج الإيجابية التي يحققها «الملك»، ومنها انتزاع فوز ثمين أمام عجمان.وفي الدفاع، قدم حمد محمد المرزوقي لاعب الشارقة أداءً كبيراً وعطاءً غزيراً في مركز الظهير الأيمن، وساند الهجوم بقوة، وكان وراء هدف الفوز، وفي مركز الظهير الأيسر، أكد وليد عباس لاعب شباب الأهلي دبي، أنه لاعب دولي من الطراز الكبير، سواء لدوره الكبير في الخط الخلفي أو أيضاً لمساندته الهجومية الفعالة، ونجاحه في أن يكون الحل للتسجيل بالنسبة لفريقه والخروج بفوز ثمين أمام دبا الفجيرة. أما في قلب الدفاع، فقد حافظ الكوري الجنوبي شانج واو ريم لاعب الوحدة على تألقه وحسن قيادته للخط الخلفي، بالإضافة إلى المدافع محمد مرزوق لاعب شباب الأهلي دبي. وفيما يتعلق بالوسط، تألق عصام العودة لاعب الظفرة، بفضل دوره القيادي الكبير في الوسط، بالإضافة إلى عمر عبد الرحمن الذي سجل هدفين للعين، وكان متوهجاً بعطائه الغزير وفنياته العالية. وعلى الأطراف تألق حسين الشحات لاعب العين، وواصل مسيرته المتميزة، بفضل مراوغاته الناجحة، وكان وراء الهدف الافتتاحي لفريقه، أما ألميدا لاعب الظفرة، فقد استعاد بدوره الكثير من إمكاناته، وسجل الهدف الثاني وقلب الطاولة على الوصل. وفي الخط الأمامي، استحق الأرجنتيني تيجالي التواجد في التشكيلة بتسجيله هدفين، وتأكيد قدراته الكبيرة في التمركز الجيد، والقدرة على هز الشباك، أما البرازيلي ماسيلو لاعب النصر فقد أثبت بدوره أنه من العناصر الفعالة في قائمة «العميد».أما لقب أفضل مدرب فمن نصيب جوكيكا مدرب الظفرة، الذي نجح في فترة زمنية بسيطة في إعادة الروح للفريق، وتتويج العمل في مباراة الوصل، بانتزاع فوز ثمين وغاية في الأهمية بالنسبة لصراع تفادي الهبوط.