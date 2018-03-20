7 مشاهد في «الجولة 19»



تاريخ النشر: الثلاثاء 20 مارس 2018 معتصم عبدالله (دبي) غابت المفاجآت عن «الجولة 19»، مع اقتراب قطار البطولة من الوصول إلى محطة الختام، وخلت المباريات الست من التعادل، وبدا «الزعيم» الأكثر تصميماً على الفوز باللقب، بتفوقه على الجزيرة 3-2، فيما حقق شباب الأهلي دبي الانتصار الثاني خارج ملعبه، على حساب دبا الفجيرة بهدف، فيما لعبت الأرض مع أصحابها في المباريات الأربع الأخرى، بتفوق الوحدة الذي استعاد عافيته، بعد الخسارة القاسية أمام العين في الجولة الماضية، بالفوز على الإمارات 2-1، وأكد الظفرة على عقدته المستمرة أمام الوصل في ملعب الأول، بتحويل تأخره إلى فوز 2-1، فيما كرر النصر السيناريو نفسه أمام حتا 2-1، وأكد الشارقة تفوقه على عجمان بهدف. 1 «الثلاثية الخامسة» ماركة «الزعيم» جدد العين التأكيد على رغبته الجادة في التتويج باللقب الـ13، حينما تخطى عقبة مضيفه الجزيرة بالفوز 3-2 في قمة «الجولة 19»، ومثلت «الثلاثيات» النتيجة المفضلة لفوز العين في مشواره الحالي، بعدما تكررت في 5 مباريات من أصل 13 انتصاراً للفريق، بداية من التفوق على حتا 3-0 في الجولة الثانية، وعجمان 3-2 في الرابعة، والوصل 3-1 في انطلاقة الدور الثاني، والإمارات بثلاثية نظيفة في الجولة 16، علاوة على فوزه الأخير أمام «فخر أبوظبي» بنتيجة 3-2، وارتبط العين بـ«الثلاثيات» حتى في خسارته الوحيدة في المنافسة أمام مضيفه الشارقة 1-3 في الجولة 17، والتعادل أمام المنافس نفسه 3-3 في الدور الأول. 2 ... المزيد