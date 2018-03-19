«عموري».. صانع المتعة

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

سطع نجم عمر عبدالرحمن صانع ألعاب «الزعيم» في قمة العين والجزيرة، ضمن «الجولة 19»، بالأداء الراقي والمهارات الفردية والقدرات المتميزة في صناعة الفارق لمصلحة «البنفسج» الذي قطع مرحلة مهمة على طريق «اللقب 13»، ليتوج نفسه نجماً فوق العادة بلا منازع للجولة، بفضل «اللمستين الساحرتين» في شباك علي خصيف حارس «فخر أبوظبي»، كما أنه أظهر شخصية القائد في «الأوقات الحرجة». وشدد المغربي رشيد الداودي نجم العين السابق، على أن تألق «عموري» يؤكد القيمة الفنية العالية للاعب، والإمكانات الكبيرة التي ترشحه لخوض تجربة الاحتراف في أفضل الأندية على مستوى المنطقة والعالم، لأنه قادر على صناعة الفارق، بفضل القدرات العالية التي تساعده على التميز في الملعب، مشيراً إلى أن دوره المؤثر في الفوز على الجزيرة، وغيرها من مباريات الموسم، يجب أن يكون دافعاً قوياً لمساعدته على خوض تجربة الاحتراف لتطوير قدراته، وبالتالي خدمة تطلعات الكرة الإماراتية. وأوضح الداودي أن «عموري» يثبت في كل مناسبة، أنه من الجيل الرائع الذي يمكن أن يعزز النجاح المشرف للكرة الإماراتية والعين، لأنه يقدم «المتعة الحقيقية» بـ«اللمسات الجميلة» التي تجد المتابعة من الجماهير العاشقة لأصحاب المهارات الفردية. ووصف العُماني فوزي بشير تألق «عموري» أمام الجزيرة بأنه أفضل تتويج للقدرات الكبيرة التي يتمتع بها، ومن خلالها قدم أجمل ما يمكن أن تشاهده الجماهير، مضيفاً أنه لم يستغرب توهجه في القمة، وغيرها من المباريات، لأنه من جيل نادر.

وأشار فوزي بشير إلى أن «عموري» أصبح يتميز بصفات القائد الناجح في العين بالمسؤولية، والحرص على خدمة جهود الفريق للوصول إلى النتائج الإيجابية، والعمل بروح الفريق الواحد مع بقية اللاعبين، لتعزيز حظوظ الفريق في الوصول إلى منصات التتويج في كل المسابقات، وهو ما منحه فرصة الظفر بلقب أفضل لاعب في آسيا، ووصوله إلى دائرة المنافسة من جديد على اللقب.

ويرى خليل غانم المحلل الفني، أن موهبة «عموري» لا خلاف عليها، وتجعله «رقم 1» في «دورينا»، لأنه يملك القدرة على قراءة الملعب والإبداع خلال المباريات بصناعة الأهداف أو إحرازها، مؤكداً أن الضغوط التي تواجهه طبيعية، لأن الموهوب يجب أن يصنع الفارق، وهو الأمر الذي يجب أن يقابله عمر عبدالرحمن بالهدوء والتركيز، والسعي لإظهار أفضل ما لديه، لأنه اكتسب خبرة ميدانية تدفعه إلى تجاوز الضغوط أو المضايقات التي يتعرض لها في الملاعب المختلفة بالنضج العالي والخبرة الكبيرة.