تجارة أبوظبي من الألمنيوم والنحاس تقفز إلى 12.8 مليار درهم خلال 10 أشهر

أبوظبي (وام)

نمت قيمة تجارة إمارة أبوظبي من الألمنيوم والنحاس إلى 12.8 مليار درهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، بنسبة 29.2%، مقارنة مع 9.9 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2016، وفقاً للأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وجاء النمو الكبير في تجارة هذه المعادن مدعوماً بالنشاط الذي شهدته العديد من القطاعات المرتبطة بصناعة الحديد والألمنيوم في إمارة أبوظبي على وجه الخصوص، والإمارات بشكل عام، منذ بداية العام الماضي.

وتعد صناعة الألمنيوم من أهم الصناعات في الإمارة، وقد تبوأت مكانة متميزة على مستوى الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، ولديها أسواق تصديرية لغالبية دول العالم.

وفي التفاصيل، فقد ارتفعت قيمة تجارة أبوظبي من الألمنيوم إلى 4.6 مليار درهم في الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر من عام 2017، بزيادة نسبتها 58.6%، مقارنة مع 2.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2016.