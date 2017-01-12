«أراضي دبي»: تسهيل إجراءات تسجيل أراضي وعقارات «دبي الجنوب»

دبي (الاتحاد)

وقعت دبي الجنوب مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ بهدف تنظيم وضبط إجراءات تسجيل الأراضي والعقارات المملوكة لشركات المنطقة الحرة وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعال، وفق نظام مؤسسي يعزز النهوض بهذه العلاقة وتطويرها بشكل مستمر، بما يخدم الطرفين وينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية، بحسب بيان أمس. وقع الاتفاقية عن أراضي دبي سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة، وعن دبي الجنوب خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، بحضور عدد من مديري الإدارات من الجانبين، وذلك بالمقر الرئيس لدبي الجنوب. وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام أراضي دبي: «يسعدنا التعاون مع (دبي الجنوب)، وتقديم كافة أشكال الدعم الممكن لها، لمساعدتها على النهوض بمشاريعها وإنجازها في الأوقات المحددة لها. ويأتي ذلك من واقع إدراكنا لأهمية العمليات التي تقوم بها في إطار استعداداتنا جميعاً لاستقبال معرض (إكسبو 2020)، فضلاً عن مواقع التطوير الاستراتيجية التي تشرف عليها في تلك المنطقة». من جانبه، قال خليفة الزفين: «تدعم هذه الاتفاقية جهودنا الرامية إلى تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمستثمرين والعملاء في دبي الجنوب، كما تتيح لنا الاستفادة من أنظمة دائرة الأراضي والأملاك الحديثة وخبرتها في تنظيم الأنشطة المتعلقة بالشؤون العقارية».

وتهدف الاتفاقية إلى هيكلة وتطوير العلاقة التي تربط دبي الجنوب ودائرة الأملاك والأراضي، وتعزيز مصالحهما المشتركة من أجل تحقيق التكامل، وتعزيز التعاون والتنسيق الوثيق بينهما.

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