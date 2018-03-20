«الإعصار» يختبر جاهزيته أمام تركمانستان

مراد المصري (دبي)

يلتقي حتا مع تركمانستان ودياً بعد غدٍ، على ملعب الحمرية في الشارقة، ضمن تحضيرات «الإعصار» خلال توقف الدوري، حيث تنتظره 3 مباريات مصيرية بداية من مواجهة الظفرة مطلع الشهر المقبل، ويعسكر تركمانستان في الدولة قبل التوجه إلى المنامة لمواجهة البحرين في الجولة الأخيرة لتصفيات أمم آسيا 2019، علماً بأن المنتخبين ضمنا التأهل.

وتشكل المباراة فرصة أمام عبد المجيد النمر، المدير الفني لحتا، لاختبار الفريق بكامل أوراقه، حيث لعب المباراة الماضية أمام النصر، وسط نقص 6 من أبرز عناصره الأساسية، تحديداً الثنائي الأجنبي، البرازيلي جابريل والروماني أدريان روبوتان، مع عدم مشاركة أحمد خميس الذي يشكل أحد الحلول الأساسية على الأطراف، وهذه المرة فإن المدرب يحاول اختبار أسلوب اللعب بوجود جميع اللاعبين، والسعي لنقل أفكاره وخططه الفنية بالكامل أمام منتخب متطور على الساحة الآسيوية في السنوات الأخيرة.

وأوضح عبد المجيد النمر أن فريقه يتطلع خلال فترة التوقف لمضاعفة العمل والتحضيرات، وعدم الالتفات للوضعية الحالية، بقدر السعي لتحسين موقعهم والخروج من الترتيب الحالي، معتبراً أن غياب عدد من الأساسين في المباراة الماضية أمام النصر، جعل الفريق يفتقد للتجانس المطلوب، لكن الأمور ستكون أفضل مع عودة هؤلاء اللاعبين، ومواصلة التحضيرات بالصورة الصحيحة، قبل لقاء الظفرة في الجولة المقبلة، معتبراً أن وضعية الفريق صعبة حالياً، ولكنه قادر على تجاوزها بالإصرار والعزيمة.