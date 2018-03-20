العزيزي: حزين لابتعادي عن «الأبيض» للإصابة

معتصم عبدالله (دبي)

انضم يوسف الزعابي حارس الوصل إلى قائمة المصابين، الأمر الذي يهدد مشاركته في مباراة فريقه المرتقبة أمام ضيفه شباب الأهلي دبي بعد غدٍ على ملعب زعبيل، في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي، وشكا الزعابي العائد مؤخراً إلى تشكيلة الفريق الأول، بعد فترة طويلة من الغياب بداعي الإصابة أيضاً من إصابة عضلية، قبل خضوعه للفحص الطبي الذي كشف عن احتمالية غيابه خلال المباراة المقبلة، والتي يبحث خلالها «الإمبراطور» عن تأهله الأول لنهائي البطولة، بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب باستاد راشد.

ويعول الأرجنتيني رودولفو على جاهزية الحارس سلطان المنذري الذي من المتوقع عودته إلى التشكيلة الأساسية في مباراة الخميس، علاوة على وجود سالم عبدالله، ضمن قائمة البدلاء، فيما سعى الجهاز الفني لتجهيز الحارس الرابع حميد عبدالله الغائب بدوره بداعي ظروف الخدمة الوطنية، من خلال مشاركته في مباراة الظفرة، ضمن دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، والتي شهدت أيضاً عودة المدافع عبدالرحمن علي، بعد فترة من الغياب، حيث من المتوقع وجوده ضمن قائمة مباراة شباب الأهلي.

من جانبه، كشف سالم العزيزي الظهير الأيمن للوصل عن تخلفه عن مرافقة بعثة المنتخب الأول، بعد أن أكد الفحص الطبي الذي خضع له أمس الأول، تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، إصابته بتمدد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الظفرة في الجولة 19 للدوري، وعبر العزيزي عن حزنه للغياب عن قائمة «الأبيض» الذي يستعد لخوض بطولة كأس ملك تايلاند الودية الدولية، وقال: بالتأكيد أشعر بالحزن للغياب عن المنتخب، حيث تمثل البطولة الحالية فرصة أمام اللاعبين للمنافسة على مقاعد التشكيلة الأساسية، وأتطلع إلى العودة القريبة لقائمة «الأبيض».