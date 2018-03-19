سكورزا مدرباً لـ «الأولمبي» ولودوفيتش يقود «أبيض الشباب» عامين

معتصم عبدالله (دبي)

كشف اتحاد الكرة عن تعاقده الرسمي مع البولندي ماجيك سكورزا مدرباً للمنتخب الأولمبي، والفرنسي لودوفيتش باتيلي مدرباً لمنتخب الشباب لمدة عامين، تستمر حتى منتصف 2020، ويقود الأول «الأبيض الأولمبي» خلال مشاركته في الألعاب الآسيوية بجاكرتا أغسطس المقبل، وتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في مارس من العام المقبل، فيما يشرف الثاني على «الأبيض الشاب» في نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً بإندونيسيا في أكتوبر المقبل، ليكتمل بالتالي عقد مدربي المنتخبات الوطنية، بوجود الإيطالي زاكيروني مع المنتخب الأول، والكرواتي فريدو ميلين مع الناشئين 2001، ومحمد أحمد حيدر مع الأشبال 2003.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي أمس، بحضور مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، ومحمد عبدالله هزام الأمين العام، واستهله رئيس الاتحاد بتوجيه الشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، على دعمه المستمر لجهود عمل الاتحاد والمنتخبات الوطنية.

وأوضح أن التعاقد مع سكورزا ولودوفيتش، يأتي في إطار تكملة مشوار إعداد منتخبات وطنية قوية قادرة على المنافسة القارية والدولية، من خلال استقطاب كوادر عالمية تساعد في تحقيق الأهداف الموضوعة، بشأن جميع منتخبات المراحل التي تمثل روافد أساسية للمنتخب الأول، مشيداً بدور لجنة المنتخبات في سرعة إنجاز ملف التعاقد مع المدربين، والاختيار الموفق لاثنين من الكوادر التي تملك خبرات وسيرة ذاتية متميزة.

وأشار إلى أن خيارات التعاقد مع المدربين الجدد، ركزت على المزج بين الخبرة الدولية والقدرة على تحقيق الإنجازات، بجانب الرغبة في العمل ضمن فريق واحد، مع إدارة المنتخبات باتحاد الكرة، وقال: التأهل إلى «أولمبياد 2020» يمثل الهدف الأساسي لـ«الأبيض الأولمبي»، فيما سيكون التأهل إلى مونديال تحت 20 عاماً في 2019 مطمحاً لـ«أبيض الشباب»، بعد تحقيق الخطوة الأولى مسبقاً بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً في أكتوبر المقبل.