زخرت بطولة كأس العالم 1974 بأحداث جديدة في تاريخ هذه المنافسات، حيث نافست المنتخبات المتأهلة للبطولة للحصول على كأس جديدة، بعد أن احتفظ المنتخب البرازيلي بالنسخة الأولى لكأس جول ريميه في البطولة الماضية، إثر تتويجه ثلاث مرات، واعتمدت النسخة الجديدة للكأس وتمت تسميتها بكأس الفيفا لكأس العالم، وشهدت الدورة عدة تغييرات على مستوى قوانين البطولة، كان أهمها تغيير نظام دور الثمانية من مباريات خروج المغلوب إلى توزيع المنتخبات لمجموعتين في دور الثمانية، فبعد تأهل منتخبين من كل مجموعة في الدور الأول، تم تقسيم المنتخبات الثمانية إلى مجموعتين يتأهل متصدرا المجموعتين للعب المباراة النهائية، فيما يخوض الثاني من كل مجموعة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وشهد الاتحاد الدولي رئاسة البرازيلي جواو هافيلانج كأول رئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم غير أوروبي خلفاً للإنجليزي السير ستانلي روس، الذي أمضى 13 عاماً في رئاسة الفيفا. كما سجلت البطولة أول حالة لتعاطي المنشطات في تاريخ المونديال من قبل لاعب هاييتي إرنست سان جوزيف، بعدما ثبت تعاطيه للمنشطات في مباراة منتخب بلاده أمام إيطاليا وتم استبعاده من باقي مباريات فريقه بالبطولة، ودخل اللاعب التشيلي كارلوس كازالي التاريخ عندما أصبح أول لاعب يطرد بالبطاقة الحمراء في تاريخ المنافسات، حيث تم اعتماد نظام البطاقات منذ مونديال 1970، ولكن لم يتم طرد أحد، فيما كانت حالات الطرد في السابق شفهيةً.

وجاء اختيار ألمانيا الغربية لاستضافة البطولة بعد منافسة قوية مع إسبانيا للفوز بهذا الشرف، ولكن الأولى عقدت اتفاقاً مع الأخيرة من أجل مساندتها في تنظيم هذه النسخة، على أن تقوم ألمانيا بمساندتها في استضافة بطولة 82، وهو ما حدث في النهاية، وشارك في البطولة 16 منتخباً قسمت على 4 مجموعات، وتم تغيير أوقات لعب المباريات خلافاً للبطولة الماضية، التي أقيمت في وقت الظهيرة وارتفاع درجات الحرارة، بينما خاضت المنتخبات مباريات كأس العالم 1974 في أجواء باردة ومعتدلة وممطرة، وتحولت بعض مباريات البطولة إلى بركة من المياه والطين بسبب الأمطار.

ونجح المنتخب الألماني في إحراز اللقب الثاني في تاريخه بعد تغلبه على منتخب هولندا المتأهل للمرة الأولى، بعد الحرب العالمية الثانية بنتيجة 2-1 في اللقاء، وتعتبر هذه البطولة الأخيرة للاعب الأسطوري في تاريخ ألمانيا جيرد موللر، بعد أن وصل رصيد أهدافه في تاريخ المونديال إلى 14 هدفاً، كأكثر لاعب سجل في المنافسات العالمية، وصمد هذا الرقم طويلاً قبل أن ينجح رونالدو البرازيلي، وميروسلوف كلوزه الألماني في اجتيازه وكسر هذا الرقم.