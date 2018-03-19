5 ملايين درهم حصيلة بيع 90 حصاناً في مزاد «لؤلؤة دبي»

دبي (الاتحاد)

تابع عشّاق الخيل، مزاد لؤلؤة دبي للخيل 2018 الذي عُرض فيه 110 من الخيول المشاركة من العديد من الإسطبلات المحلية والخاصة من خارج الدولة وقد تم بيع 90 من الخيول المعروضة، وحظي المزاد بإقبال واسع ومشاركة ملفته هذا العام من جميع دول المنطقة، بما في ذلك أبرز الملاك من الإمارات والسعودية ومصر والكويت، وحضر المعرض زوار من جميع دول المنطقة والعالم، كما شهد إقبالا لافتا من جميع عشاق ومحبي الخيل من زوار المعرض والبطولة الأغلى من نوعها على مستوى العالم، وقد أقيم المزاد ضمن فعاليات الدورة الـ14 من معرض دبي الدولي للخيل والدورة الـ15 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي اللذين أسدل الستار عليهما.

وأدار فيصل الرحماني مدير «الإمارات لمزادات الخيل» المزاد بنجاح كبير، وحقق المزاد مبيعات إجمالية بأكثر من 5,1 مليون درهم. وحققت أغلى المهور والمهرات أسعاراً تراوحت بين الـ165 ألف درهم والـ500 ألف درهم، حيث بلغ سعر أغلى المهور والمهرات المبيعة 500 ألف درهم للمهرة العربية «وجود» بعمر سنة واحدة، و210 آلاف درهم للمهرة «أيه جي سيدوني» 3 سنوات، و200 ألف درهم للمهر «دي ابن رشيم» عمر سنتين، و170 ألف درهم للمهرة «دي لامار» عمر 3 سنوات، و165 ألف درهم للمهرة «دي مليكة» عمر 3 سنوات. كما شهد المزاد بيع عدد من الخيول بأسعار تناسب الجميع بدأت من 5 آلاف درهم، مما شجع العديد من الحضور على المشاركة في المزاد واقتناء الخيول.

وقال فيصل الرحماني: «استقطب المزاد أبرز المشترين وأصحاب الخيول والإسطبلات والتجار من جميع أنحاء المنطقة العربية، كما شهد حضور كبار الملاك ومديري المزارع والمرابط والإسطبلات الكبرى في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتنوعت الخيول المباعة بين الخيول المعدة للإنتاج والخاصة بالسباقات السريعة وسباقات القدرة أو بمسابقات جمال»، وأعرب فيصل الرحماني، عن شعوره بالرضا على النجاح الذي حققه المزاد، الذي يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه الإمارات في تطوير إنتاج وتحسين سلالات الخيل، وجعلها في متناول جميع الملاّك بالمنطقة. وقال: «نسير وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونعمل على أن تكون دبي عاصمة للخيل في كافة المجالات. تساهم بطولة دبي الدولية للجواد العربي بدوها في تعزيز مكانة دبي المرموقة في قطاع الفروسية على مختلف الأصعدة منها جمال الخيول وسرعتها وسلالاتها العريقة».

وأضاف: «تشكل الخيول جزءاً مهماً من تراثنا العربي العريق وتعد مبعث فخر واعتزاز لنا جميعاً. وقد شهدت نسخة هذا العام من البطولة نجاحاً جديداً يُضاف إلى سجل النجاحات التي حققتها على مدار السنوات الماضية».