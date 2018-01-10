جائزة زايد لطاقة المستقبل تؤكد مكانة الإمارات في تحفيز المشاريع الصغيرة

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد المرشحون النهائيون لجائزة زايد لطاقة المستقبل عن «فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، أن دولة الإمارات تقدم من خلال جهودها وإنجازاتها والتزامها القوي بالطاقة المتجددة حافزاً مشجعاً في هذا القطاع ونموذجاً يحتذى به للعالم، موضحين أن جهود الإمارات في التصدي لظاهرة تغير المناخ، والتزامها بتمويل التنمية المستدامة ودعم الابتكار، سترسّخ دولة الإمارات مكانتها في دعم وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تحقيق رؤيتها الطموحة للطاقة النظيفة.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن الركائز الأساسية لرؤية الإمارات 2021، والقائمة على تنويع الاقتصاد والمضي قدماً في جهود التنمية المستدامة، تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة من كل دول العالم على التوجه إلى الإمارات للحصول على التوجيه اللازم.

وأوضحوا أن جائزة زايد لطاقة المستقبل تعد فرصة فريدة لعرض مواهب الطاقة المتجددة من جميع أنحاء العالم، حيث كرمت شركات رائدة في مجال توفير الطاقة الشمسية بأسعار معقولة، مؤكدين أن مدينة «مصدر» تعد بمثابة «مشروع متكامل» وفريد من نوعه، فهي مدينة ذكية ومركز للأبحاث ومجمع للتقنيات النظيفة، حيث توجه رسالة قوية على الصعيد العالمي تبرهن فيها أن الإرادة السياسية قادرة على إحداث تغييرات جذرية، لاسيما في ضوء اعتماد دولة الإمارات على الهيدروكربونات سابقاً.

وحددت لجنة الاختيار بجائزة زايد لطاقة المستقبل، المرشحين النهائيين للدورة العاشرة من جائزة زايد لطاقة المستقبل، واختارت 34 مرشحاً نهائياً، تمهيداً للإعلان عن الفائزين خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة الأسبوع المقبل.