ملاعب جديدة في «أبوظبي للكريكت»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن التجديدات التي يشهدها نادي أبوظبي للكريكت، التي جعلت النادي منشأة عالمية متميزة للأنشطة الرياضية والمجتمعية المتنوعة، تم تشييد ثمانية ملاعب للخماسيات وبنجيل طبيعي وتتوفر فيها الإضاءة الحديثة ليلاً، بحيث تكون متاحة للاستخدام الخاص عبر الاستئجار.

وتم تشييد هذه الملاعب ضمن التحديثات التي شهدها ويشهدها نادي أبوظبي للكريكت، ومن بينها ملعبان طبقاً لمواصفات الفيفا لملاعب الخماسيات، إضافة إلى توسعة أكاديمية زايد للكريكت بمساحة بلغت 40% مع توفير إضاءة للمناطق البيضاوية لملاعب الكريكت بإنارة حديثة وصديقة للبيئة مما يتيح زيادة استخدام ملاعب منشآت النادي وملاعب الكريكت لفئات وشرائح المجتمع الراغبة بسعة استيعابية إضافية تصل إلى 30%، مما يمكن محبي رياضة الكريكت وأفراد أسرهم وعائلاتهم وأصدقائهم من خلال دفع مبلغ رمزي، من ممارسة أنشطة رياضة الكريكت في نادي أبوظبي للكريكت بكل أريحية.

ويهدف النادي من خلال هذه المنشآت الجديدة والتجديدات الإضافية إلى تشجيع كافة الفئات الراغبة لممارسة رياضة الكريكت وكرة القدم والأنشطة الرياضية المتنوعة التي يوفرها النادي، ولاتباع كل ذلك كأسلوب للحياة لأجل التمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية عالية.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نحن متحمسون للغاية بإضافة هذه المنشآت النوعية وذات المواصفات العالمية إلى نادي أبوظبي للكريكت مما يتيح الفرصة لمزيد من محبي رياضة الكريكت وكرة القدم والعديد من الرياضات الأخرى لممارسة هذه الأنشطة طوال فصول العام تأكيداً لمكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضات المجتمعية مثلما هي عاصمة للفعاليات الرياضية العالمية المتميزة».