الشارقة (الاتحاد)

شهد اليوم الأول لملتقى الشارقة الدولي الثامن لألعاب القوى للمعاقين، والذي يقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، منافسات مثيرة، وتألقا كبيرا من فرسان الإرادة الإماراتيين على مضمار نادي الثقة خلال منافسات اليوم الأول، واستطاعوا من خلالها حصد 7 ميداليات ملونة في مواجهة أبطال العالم، بواقع ذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتين.

كانت أولى الميداليات الذهبية عن طريق بطلة نادي خورفكان للمعاقين اللاعبة مريم المطروشي في منافسات الجلة للفئة F44/‏46، كما حققت زميلتها عائشة سالم بن خالد الذهبية الثانية في منافسات رمي القرص للفئة F32/‏33، كما حقق بطلنا الأولمبي محمد القايد من نادي الثقة للمعاقين فضية منافسات 800 متر عدو بالكراسي المتحركة للفئة T33، واستطاع لاعب نادي أبوظبي للمعاقين زايد الحارثي تحقيق الميدالية الفضية في منافسات الصولجان للفئة F32، وجاء زميله حميد الحمادي في المركز الثالث محققاً الميدالية البرونزية لنفس الفئة، كما حقق لاعب نادي الثقة أحمد الحوسني فضية رمي الرمح للفئة F33، وحقق اللاعب عبدالله المصباحي من نادي خورفكان برونزية دفع الجلة للفئة F52/‏53/‏54.

صدارة هندية

استطاع منتخب الهند انتزاع صدارة منافسات اليوم الأول بتحقيق 5 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية، بينما جاء في المركز الثاني منتخب العراق برصيد 5 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، واحتلت السعودية المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 ميداليات ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية.

وشهدت البطولة في أول أيامها تحقيق أرقام قياسية جديدة، حيث استطاع البطل العالمي وليد كتيلة من تونس تحقيق رقم عالمي جديد في منافسات 800م عدو بالكراسي للفئة T33 واستطاعت البرتغالية هالدر مستري تحقيق رقم عالمي جديد في منافسات 800م عدو بالكراسي للفئة T51، كما تمكنت الجزائرية نادية مادجميدج من تحقيق رقم أفريقي جديد في منافسات رمي الرمح، وحقق اللاعب التايلاندي روات تانا رقماً آسيوياً جديداً في منافسات 800م عدو بالكراسي المتحركة.

يشارك في البطولة 340 مشاركاً (263 لاعباً ولاعبة + 77 من أعضاء الأجهزة الفنية) يمثلون 29 دولة هي الجزائر – أستراليا – البحرين – كندا – الكاميرون- كينيا - الصومال – جمهورية التشيك – بريطانيا – ألمانيا – اليونان – الهند – العراق – الأردن – اليابان – كازاخستان – السعودية – الكويت - لوكسمبورج – المغرب – النرويج – البرتغال – سويسرا – سلوفاكيا – السويد – سوريا – تونس – تايلاند، بالإضافة إلى الإمارات.

وتقام الفعاليات في منافسات المضمار 100م، 200م، 400م، 800م، 1500م، 5000م، بجانب منافسات الميدان (صولجان – قرص – الرمح – الجلة –الوثب العالي –الوثب الطويل – الوثب الثلاثي)، وتشمل فئات الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الشلل الدماغي، الإعاقة الذهنية، البتر.