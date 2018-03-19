21 ميدالية ملونة لمنتخب الأثقال في غرب آسيا بالبحرين

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

حصد منتخبنا الوطني للأثقال 21 ميدالية ملونة خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها البحرين وتختتم مساء اليوم، وذلك بواقع 6 ميداليات ذهبية للاعبة مي أحمد المدني في فئتي الناشئات والشابات و3 فضيات في فئة الكبار، فضلاً عن فضيتين لشقيقتها شوق أحمد المدني وبرونزية في فئة الكبار، إلى جانب فضية وبرونزيتين للرباعة سارة المهيري، و6 ميداليات برونزية للشيخ محمد القاسمي والرباع حمد البريكي. وأكد جاسم العوضي، عضو اتحاد رفع الأثقال، رئيس لجنة التسويق في اتحاد غرب آسيا، أن النتائج المشرفة للمنتخب في البطولة التي تستضيفها البحرين تعبر عن الطموحات العالية في الوصول إلى أفضل النتائج المشرفة للوطن الغالي وذلك على غرار المشاركات السابقة التي سطر خلالها «أبناء وبنات» الأثقال أروع قصص البطولة بالمنافسة على النتائج الإيجابية ورفع الشعار الوطني في منصات التتويج، أو حتى بوصول المنتخب إلى المشاركة في أولمبياد لندن 2012 وريو 2016.

وأضاف: «حضرنا إلى البحرين للمشاركة في بطولة غرب آسيا بالطموحات الكبيرة وكنا نضع في تقديرنا أهمية المنافسة القوية التي تنتظرنا بوجود منتخبات كبيرة تسعى لحصد أفضل النتائج، والشيء الجيد أن العزيمة القوية من الرباعين والرباعات منحتنا فرصة الوصول إلى منصة التتويج ورفع شعار الدولة بالفخر والتميز والشرف الرفيع ونتمنى أن يكون الحصاد بالمستوى المطلوب في كل الاستحقاقات المقبلة للمنتخب». وأوضح العوضي أن الحصاد الرائع والمشرف للمنتخب في البطولة يمثل دافعاً قوياً للغاية قبل الانتقال للمشاركة في التصفيات التأهيلية المقررة في أوزبكستان خلال الأسبوع الأخير من أبريل والمؤهلة إلى نهائيات الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين خلال أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن اتحاد رفع الأثقال بقيادة سلطان بن مجرن يقوم بدوره الإيجابي لتهيئة الأجواء أمام رباعي المنتخب لخوض التحدي الذي ينتظرهم في الدفاع عن حظوظ الدولة في كل المناسبات الرياضية رغم الظروف التي تواجه اتحاد الأثقال وغياب الشركات والمؤسسات الراعية لأنشطته وبرامجه.