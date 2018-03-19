36 لاعبة إلى نهائيات «مدارس الدولة» للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة خلال الفترة الماضية، وعلى مدار3 أيام، تصفيات بطولة مدارس الشارقة لشطرنج الإناث المؤهلة لنهائيات مدارس الدولة للشطرنج، والتي ستقام الشهر المقبل، وشاركت في تصفيات البطولة 150 طالبة تمثل 22 مدرسة بالشارقة من مختلف الأعمار والجنسيات، وذلك وفقاً للائحة الفنية لاتحاد الرياضة المدرسية، حيث شملت مشاركة اللاعبات في جميع المراحل الدراسية من الصف الأول وحتى الثاني عشر بمختلف المدارس الحكومية والخاصة.

وأسفرت نتائج التصفيات عن تأهل 36 طالبة للمنافسة في نهائيات بطولة مدارس الدولة، من بينهن 18 لاعبة من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة من مختلف المراحل السنية والصفوف الدراسية، واستحوذت مدرسة أسماء للتعليم الأساسي على المركز الأول لمسابقة الصف الأول عبر الطالبة ريم محمد أحمد وزميلتها نوف حمد عبيد السويدي في المركز الثاني، بينما تصدرت مدرسة ويس جرين المركز الأول للصف الثاني ومثلتها الطالبة مارية راشد المعيني، والمركز الثاني مدرسة الرويضة النموذجية للتعليم الأساسي والطالبة حور زايد حسين آل علي. وفي الصف الثالث حازت مدرسة الإبداع العلمي الدولية على المركز الأول ومثلتها غلا محمد النمر، وفي المركز الثاني غالية المعيني عن مدرسة الشارقة النموذجية، وجاءت مدرسة الرسالة العلمية بالمركز الأول في الصف الرابع ومثلتها الطالبة ميثاء جاسم آل علي، والمركز الثاني في الصف الثاني عشر ومثلتها الطالبة مريم عبدالرحمن الزرعوني، كما حققت لمدرسة الشارقة الدولية الخاصة كل من أبرار المازمي المركز الأول بالصف الخامس، ونوران العوضي المركز الثاني بالصف السابع. وتصدرت مدرسة النور الدولية الصفين السادس والتاسع بالمركز الأول، حيث مثلتها عنهما الأختان فاطمة وعائشة سيف آل علي، واستحوذت مدرسة أم رومان بنت عامر للتعليم الأساسي على المركز الثاني في كل من الصف الثامن والتاسع والعاشر ومثلها الأخوات ميرة، مريم، منال حسين الحمادي.

أما عن مدرسة النوف للتعليم الأساسي، فقد فازت الطالبتان حنان خليل الحوسني الصف السابع، وريان المازمي الصف الثامن بالمركز الأول، وكانت الصدارة لمدرسة العالم الجديد في الصف العاشر ومثلتها لاعبة النادي الطالبة عائشة سرحان المعيني، أما الصف الحادي عشر فكان المركز الأول من نصيب الطالبة ريم خليل الحوسني عن مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي والثانوي، وجاءت بعدها الطالبة آية ماهر في المركز الثاني عن مدرسة الاستقلال الخاصة، وتصدرت مدرسة الشعلة الخاصة نتائج الصف الثاني عشر ومثلتها الطالبة منار رياض حذيفة.

وقالت كريمة المعيني، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، إن عدد المدارس المشارك هذا العام أكثر من الأعوام الماضية، مما يدل على سير النادي بخطى متقدمة في تحقيق وإنجاز أهدافه الاستراتيجية ونشر ثقافة اللعبة بين الفئات الجماهيرية والأعمار السنية المختلفة.

وهنأت المعيني كافة اللاعبات المتأهلات للبطولة، مؤكدة أنهن قدمن أفضل ما لديهن خلال التصفيات، ونعمل جاهدين من خلال النادي لدعم ونشر ثقافة لعبة الشطرنج بين المدارس، وننتظر منافسات قوية خلال البطولة التي ستسفر في النهاية عن ظهور بطلات جديدات في اللعبة.