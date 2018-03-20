النصر يواجه بني ياس.. والعين يستضيف شباب الأهلي

دبي (الاتحاد)

تقام اليوم مباراتا الإياب لـ«بلاي أوف» دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، حيث يستضيف النصر بني ياس، فيما يحل شباب الأهلي دبي ضيفاً على العين لتحديد طرفي النهائي بعد أن قطع فريقا «السماوي» و«الزعيم» نصف مشوار التأهل إلى النهائي، بعد فوز الأول على «العميد» في المباراة الأولى التي أقيمت بالعاصمة 3 /‏‏1، فيما نجح العين في عبور شباب الأهلي دبي في عقر داره 3/‏‏ صفر.

وأكملت الفرق الأربعة كافة استعداداتها لمباراتي الحسم إلى النهائي، بعد أن عملت الأجهزة الفنية على مراجعة الأفكار الفنية على ضوء نتيجتي مباراتي الذهاب، حتى تكون المعادلات موزونة في مباراتي اليوم؛ لأنه في حال تعادل بني ياس مع النصر في عدد مرات الفوز يحتكم الفريقان إلى مباراة فاصلة تقام يوم الجمعة، وكذا الحال بالنسبة لمباراة العين وشباب الأهلي دبي.

جدير بالذكر أن «البلاي أوف» يقام بنظام «المباريات الإقصائية»، حيث تلتقي الفرق الحائزة على المراكز من الأول إلى الرابع في المرحلة الأولى من الدوري للفوز بمباراتين من ثلاثة، فبالنسبة لمباراتي الأول مع الرابع تقام المباراة الأولى على ملعب الفريق الحاصل على المركز الأول في المرحلة الأولى، بينما تقام المباراة الثانية على ملعب الفريق الحاصل على المركز الرابع في المرحلة الأولى.

أما بالنسبة لمباراتي الثاني والثالث، فتقام المباراة الأولى على ملعب الفريق الحاصل على المركز الثاني في المرحلة الأولى، بينما تقام المباراة الثانية على ملعب الفريق الحاصل على المركز الثالث في المرحلة الأولى.

وفي حال تعادل الفريقين في عدد مرات الفوز «فوز لكل فريق» يلعبان مباراة فاصلة على ملعب الفريق الحاصل على ترتيب أعلى في المرحلة الأولى لفك الارتباط بين الفريقين، فيما يلعب الفائزان مباراتين لتحديد المركزين الأول والثاني والخاسران أيضاً، لتحديد المركزين الثالث والرابع، حيث تقام المباراة الأولى على صالة الفريق الحاصل على الترتيب الأدنى في المرحلة الأولى من مسابقة الدوري، فيما تقام المباراة الثانية على صالة الفريق الحاصل على الترتيب الأعلى في المرحلة الأولى، وفي حال تعادل الفريقين في عدد مرات الفوز يلعبان مباراة فاصلة على ملعب الفريق الحائز على الترتيب الأعلى في المرحلة الأولى من المسابقة، بينما يتم تحديد الترتيب النهائي للفرق من الخامس إلى التاسع وفق مجموع النقاط التي حصل عليها كل فريق في المرحلة الأولى للدوري.