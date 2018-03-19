«عمومية اليد» تتجاهل فكرة إلغاء «اللاعب الأجنبي»

رضا سليم (دبي)

مرت الجمعية العمومية لاتحاد اليد «هادئة» دون ضجيج خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول، بفندق جراند حياة بدبي، بحضور 12 نادياً، هي أعضاء الجمعية العمومية دون أن تشهد غيابات.

وتقدم الحضور أحمد العبدولي مدير مكتب المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، ومحمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد ومحمد شريف نائب رئيس الاتحاد ونبيل عاشور أمين عام الاتحاد وداود مليح رئيس لجنة المسابقات ومحمد راشد الطابور المدير المالي وعبدالله الكعبي رئيس لجنة الحكام، وناصر الحمادي عضو مجلس إدارة الاتحاد، بجانب ممثلي الأندية الـ12، الإمارات واتحاد كلباء وبني ياس ودبا الحصن والجزيرة وخورفكان وشباب الأهلي دبي والشارقة والعين والنصر والوحدة والوصل.

وشهدت الجمعية مناقشة 79 مقترحاً أرسلتها 6 أندية فقط، هي النصر والوصل والعين والشارقة وشباب الأهلي دبي والجزيرة، وحرصت إدارة اتحاد اليد على عرض جميع المقترحات بعد دمج المقترحات المتشابهة.

وبدأ الاجتماع بعرض نبيل عاشور أمين عام الاتحاد، التصديق على الاجتماع السابق وبعدها تم عرض إنجازات الاتحاد على مدار عام، والتي تمركزت في 12 محوراً هي إعداد النظام الأساسي للاتحاد واستحداث بطولة السوبر وحصول أعضاء الاتحاد على مناصب في الاتحاد الآسيوي للعبة، سواء في مجلس الإدارة أو في اللجان وأيضاً في الاتحاد العربي للجنة واللجنة التنظيمية الخليجية، وعودة اللعبة للمدارس وإعادة تشكيل منتخب الناشئين، ومشروع الحكم الصغير، الذي يضم عدداً من الحكام الواعدين والتواصل مع الأندية من خلال الزيارات المتكررة وإقامة مباريات دولية في دبي والبوابة الإلكترونية التي ستمثل نقلة نوعية لتعاملات الأندية مع الاتحاد.