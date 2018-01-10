«أدنوك» ترسي عقدي التصميم الهندسي الأولي لمشروع إنتاج الغاز الحامض

أبوظبي (الاتحاد)

أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عقدي خدمات التصميم الهندسي الأولي لمشروع إنتاج الغاز الحامض من حقول «حيل» و«غشة» و«دلما» البحرية، حيث أرست عقد حيل وغشة على شركة «بكتل» البريطانية، فيما أرست عقد دلما على شركة «تكنيب إف إم سي» الإمارات.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة، تبذل أدنوك جهوداً حثيثة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في دولة الإمارات، بما في ذلك ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الغاز، تماشياً مع استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي. ويسرنا ترسية هذين العقدين اللذين سيسهمان في تمكين أدنوك من استثمار مكامن الغاز الحامض غير المطورة، والتقدم نحو تحقيق هدفنا الاستراتيجي، المتمثل بضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز».

ويعتبر العقدان أكبر عقدين تقوم بترسيتهما شركة للنفط والغاز من حيث ساعات العمل، ما يعكس أهمية مرحلة التصميم الهندسي الأولي التفصيلي لتحقيق التوازن الأمثل بين التكاليف والجدول الزمني.

ومن المتوقع أن يلبي المشروع، الذي يقع في المنطقة البحرية في شمال غربي إمارة أبوظبي، 20% من الطلب المحلي على الغاز بحلول النصف الثاني من العقد المقبل.